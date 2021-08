Una nostra lettrice, Lina S., ci ha scritto per ringraziare tutto il personale del Pronto Soccorso di Sanremo:

“Per avermi accolto in un pomeriggio di super lavoro e prontamente assistita e curata in modo eccellente con comprensione professionalità e umanità da ammirare. Vi stimo, vi ammiro e invidio la vostr tenacia e amore per il lavoro prezioso che svolgete. Complimenti”.