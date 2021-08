Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 2 a domenica 8 agosto in Riviera e Côte d'Azur

Dario Vergassola ospite alla rassegna culturale ‘Un libro aperto' in Piazzetta di via Antica dell’Ospizio ad Imperia

LUNEDI’ 2 AGOSTO



SANREMO



Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

10.00. ‘La Sanremo di Italo Calvino’: visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino alla sua casa, alle scuole da lui frequentate ed ai luoghi da lui preferiti, con lettura di brani dei racconti sanremesi, dove sono stati ambientati (7 euro). Ritrovo sotto il ‘pino’ di Piazza Colombo, tutti i lunedì sino al 6 settembre, info 338 1375423 (più info)

15.00-23.00. Esposizione ‘Il Festival della Moda Maschile 1952-1990. La grande Bellezza dei Maestri Sartori’. Sala Privata e Sala Dorata del Casinò Municipale, ingresso libero, fino al 17 agosto

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

IMPERIA

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)



21.00. Per la rassegna culturale ‘Un libro aperto’, Dario Vergassola presenta la sua raccolta di favole ‘Storie vere di un Mondo immaginario’. Evento a cura dell’Associazione SetteCinque di Imperia. Piazzetta di via Antica dell’Ospizio

VENTIMIGLIA



21.00. Per Cine Tour 2021 a cura dell’Associazione ‘Oltre il Cristallo di Dolceacqua’, proiezione documentario ‘Fantasmi a Ferrania’ di Diego Scarponi. Piazzale SPES Roverino (più info)

BORDIGHERA

17.30. Bordighera storie e leggende: accompagnati dalla guida turistica Marco Macchi si visiterà il centro storico, partendo dalla chiesa di Sant’Ampelio, per poi salire alla batteria del ‘Marabutto’, passare davanti al palazzo comunale ed infine salire al centro storico (8 euro), tutti i lunedì sino al 6 settembre. Prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

21.30. Spettacolo di ballo: saggio Happiness a cura dell’Associazione Sportiva Dilettantistica di Ospedaletti. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA



21.00. Per ‘In Viaggio con Dante’, ‘Itinerario Ligure’: incontro a cura del Centro Culturale Tabiese con immagini e suoni di Giancarlo Rilla e Angelo Gaspa. Parole di Lucinda Buia. Piazza Santissima Trinità

RIVA LIGURE

21.00. Musica dal vivo in via Martiri della Libertà, lato levante



SANTO STEFANO AL MARE

21.00. Per ‘Lunedì bimbi’, ‘CircOps’ e bolle in Piazza Scovazzi a cura della Proloco

DIANO MARINA



10.00-23.30. Mostra personale dell'artista toscano Paolo Lazzerini, dedicata al tema de ‘Il mare’. Sala Mostre ‘R. Falchi’ di Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 10 agosto (h 10/12.30-20.30/23.30)

21.30-24.00. Musica, intrattenimento e animazione tramite filodiffusione musicale a cura di Gianni Rossi. Passeggiata a mare, Lungomare E. Carcheri, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di Luglio e Agosto (locandina)

21.15. ‘Inferno’: Clara Costanzo in ‘Chi dice Donna dice Dante’. Villa Scarsella, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 3 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)

DOLCEACQUA

21.30. Concerto ‘De Gregori Cover Band’ con i ‘Compagni di Viaggio’. Piazza Mauro

FRANCIA

MONACO

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

NICE

21.00. ‘Nice Classic Live 2021’: Concerto Carta bianca al ‘Trio George Sand’. Giardini del Museo Matisse (più info)

Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

MARTEDI’ 3 AGOSTO

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

11.00. ‘LodoLandy a GoGo’: inaugurazione mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30

15.00-23.00. Esposizione ‘Il Festival della Moda Maschile 1952-1990. La grande Bellezza dei Maestri Sartori’. Sala Privata e Sala Dorata del Casinò Municipale, ingresso libero, fino al 17 agosto

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

16.30. La Sanremo della Belle Époque: visita guidata alla Sanremo della Belle Époque tra ville e giardini parlando del periodo d’oro di Sanremo, da Villa Virginia a Villa Iris, da Villa Malia a Villa Las Aromas, terminando poi con la villa più bella: Villa Angerer (8 euro). Ritrovo dalla statua della Primavera in corso Imperatrice, tutti i martedì dino al 7 settembre, prenotazione al 338 1375423 (più info)



20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.30. ‘Dentro una Bolla’: spettacolo per i Bambini a cura del Teatro dei Mille Colori a Villa Nobel



21.30. Per Cinema all’Aperto: proiezione film ‘Fast & Furious 9 - The Fast Saga’. Piazza Borea d’Olmo

IMPERIA



10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)

21.15. Per la Rassegna ‘Teatro sotto l'Arco’, monologo di Cristina Castigliola ‘Una kermesse tutta per noi’. Sospiri e romanticismi intorno agli anni '50, con amore. A cura dell'Associazione Circolo Parasio. Piazza Pagliari a Borgo Parasio, prenotazioni al 340 6741608

VALLECROSIA

21.00. Crazy Show: intrattenimento per i più piccoli sulla Pista di pattinaggio

BORDIGHERA

8.30-20.45. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Mobility (h 8.30, Chiosco della Musica) + Snorkeling (ritrovo rotonda di Sant'Ampelio h 9) + Fit Boxe (h 9.30, Chiosco della Musica) + Barre Workout (h 18.30, Chiosco della Musica) + Lady Fitness (h 19.30, Chiosco della Musica)+ Baby Dance (h 20.45, rotonda di Sant'Ampelio). Scaricare la locandina informativa QUI

17.00-19.00. Mostra ‘Costituzione Sospesa: un filo nero da Genova G8/2001 a Santa Maria Capua Vetere carceri /2020’. Sede dell'ANPI-UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero, tutti i giorni fino all’8 agosto

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

21.00. Visita guidata gratuita del borgo a cura di Coop. Arcadia Liguria da Scoprire. Ritrovo in Piazza Europa (più info)

21.30. ‘Mistero Buffo - Il primo miracolo di Gesù bambino e La parpaja topola’ di Dario Fo e Franca Rame interpretato e diretto da Ugo Dighero. Produzione Teatro Nazionale di Genova (12 euro). Auditorium Comunale, info 0184 544633, acquisto biglietti QUI



TAGGIA ARMA

15.00-20.00. Tornei Estivi di Ping Pong del Golfo Tabiese aperti a tutti a cura della scuola pongistica ‘Tennistavolo Regina Sanremo - Taggia – Imperia’. Bagni Piccolo Jolly, fino al 5 agosto, info e prenotazioni 329 8506016

21.30. Per la Rassegna estiva ‘Circus time’, ‘Fluffy Puppets Show’: musical coinvolgente con racconti avventurosi, personaggi esilaranti. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE



21.00. Musica dal vivo con ‘Le Kiki’s’ in via Martiri della Libertà, lato Ponente



DIANO MARINA

10.00-23.30. Mostra personale dell'artista toscano Paolo Lazzerini, dedicata al tema de ‘Il mare’. Sala Mostre ‘R. Falchi’ di Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 10 agosto (h 10/12.30-20.30/23.30)

21.30. Per la rassegna ‘Un Mare di pagine 2021’, Luca Crovi, saggista milanese, presenta l’antologia ‘L’occhio dell’assassino’ curata per Bur Rizzoli: una selezione dei migliori racconti gialli e noir di ogni epoca con testi di Poe, Hoffmann, Flaubert, Dickens, Conan Doyle, Camilleri, de Giovanni, Sciascia, Carlotto e tanti altri. Piazza del Comune, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 3 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

CERVO

20.30. ‘Sentiero Giallo’: escursione per ammirare i paesaggi notturni che si possono godere dalle colline immediatamente alle spalle del borgo medievale di Cervo e dall’omonimo capo accompagnati dalla guida GAE Luca Patelli. Ritrovo presso Piazza al Castello (info)

21.30. 58° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo: concerto di Chi Ho Han al pianoforte dal titolo ‘All about Chopin’. Piazza dei Corallini (più info)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

21.00. La Compagnia Stabile Città di Sanremo porta in scena la nuova commedia ‘Ina storia.. Pesante!’. Piazza del Paese

DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)

FRANCIA



MANDELIEU-LA NAPOULE

21.30. Per ‘Les Nuits de Robinson’, ‘Concerto dei tre tenori’ Franck Bard, Valentin Ferrari e Gilles San Juan. Teatro Robinson, avenue de la mer 1240 (più info)

MENTON



21.00. 72° Festival musicale di Mentone: recital di pianoforte di Beatrice Rana. Piazza Della Basilica Di San Michele Arcangelo (più info)

MONACO

10.00-22.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

21.30. Per la 5ª edizione del Teatro del Fort Antoine, rappresentazione teatrale ‘Stallone’ di Emmanuèle Bernheim. Fort Antoine (più info)

NICE

19.00. ‘Nice Classic Live 2021’: Tappa del trampolino di lancio e da 1 a 8 mani, il Piano Crescendo + Le grandi pagine della musica da camera del Novecento. Piazza a Nord del Museo Matisse (più info)

ROQUEBRUNE CAP MARTIN

19.30. ‘3 Uomini e una culla’: spettacolo teatrale messo inscena da Les Scenes d’Argent. Parvis du Château des Lascaris (più info)



MERCOLEDI’ 4 AGOSTO

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

10.00. ‘I parchi di Sanremo e il Museo del Fiore’: visita guidata ai parchi di Sanremo e al Museo del Fiore con la guida Marco Macchi (8 euro + 2 euro ingresso al museo). Ritrovo davanti alla biglietteria della stazione ferroviaria, tutti i mercoledì sino all’8 settembre, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

15.00-23.00. Esposizione ‘Il Festival della Moda Maschile 1952-1990. La grande Bellezza dei Maestri Sartori’. Sala Privata e Sala Dorata del Casinò Municipale, ingresso libero, fino al 17 agosto

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

19.30. Per ‘Folies Royal 2021’, Baby Magic Time con il mago Sasà. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.00. ‘PraticaMente perfette – Quando le donne si raccontano, tra ironia, amore e chissà…’: evento di teatro itinerante a cura dell’Associazione di promozione sociale ‘#cosavuoichetilegga?’ che so snoda tra Piazza Cassini, Via Santo Stefano e l’inizio della Pigna. Ritrovo sul sagrato della Chiesa di Santo Stefano in Piazza Cassini

21.00. ‘Tutto in una notte’: Serata Musicale con Ayahuasca Experiment, band progressive jazz-funk composta da giovani artisti provenienti da tutta Italia. Villa Ormond

21.30. ‘Fortunello e Marbella in ‘Circus Show’ a Villa Nobel

21.30. Per Cinema all’Aperto, proiezione film ‘Fast & Furious 9 - The Fast Saga’. Piazza Borea d’Olmo

21.30. ‘Musiche da Film’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Enrico Pagano con Maria Safariants (violino), Simone Zanchini (fisarmonica). Musiche di K. Sobolev, R. Di Marino. Arrangiamenti diP. Zannini. Auditorium Franco Alfano (info e prenotazioni QUI)

IMPERIA

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)

18.30-22.30. Mostra personale del Maestro Alfonso Borghi. Villa Faravelli, fino al 29 agosto (mercoledì e domenica ore 18.30/22.30, venerdì e sabato ore 9.30/12.30)

21.00. Per la Rassegna Letteraria ‘Due Parole in Riva al Mare’, Valentina D'Urbano presenta ‘Tre gocce d'acqua’ (Mondadori). Dialoga con l'autrice Sara Rattaro, Scrittrice (più info)

VENTIMIGLIA

18.00. ‘I Giardini Hanbury all'imbrunire’: visita guidata tra profumi e colori della rigogliosa vegetazione mediterranea ed esotica + aperitivo presso il punto di ristoro prospiciente il mare (20 euro). Ritrovo presso l'ingresso dei Giardini, info e prenotazioni 0184 229507 (più info)

21.00. Ultimo concerto della rassegna musicale dei Concerti Intemeli 2021 con protagonisti due docenti il M° Manuel Merlo alla chitarra e il M° Maurizio Pettigiani alle percussioni. Chiesa di Sant’Agostino, ingresso libero



BORDIGHERA

9.15-20.45. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Mamma Fit (Chiosco della Musica, h 9.15) + Acqua Gym (itinerante negli stabilimenti, h 10.30) + Shaolin Kung Fu (Chiosco della Musica, h 18) + Martial Theatre (Chiosco della Musica, h 19) + Macumba Baby (rotonda di Sant'Ampelio, h 20.45). Scaricare la locandina informativa QUI



17.00-19.00. Mostra ‘Costituzione Sospesa: un filo nero da Genova G8/2001 a Santa Maria Capua Vetere carceri /2020’. Sede dell'ANPI-UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero, tutti i giorni fino all’8 agosto

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età + alle 21.30, Clown Squilibrio con il suo spettacolo di giocoleria, equilibrismo e acrobazie aeree. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

21.30. ‘Stelle sul Mare 2021’: osservazioni astronomiche a cura dell’Associazione Stellaria di Perinaldo. Ritrovo di fronte all’ex scalo merci, prenotazioni via WhatsApp al +39 348 552 0554 indicando nome, numero di partecipanti e orario preferito

TAGGIA ARMA



15.00-24.00. ‘Ping Pong Tour 2021’: torneo di Ping Pong in Piazza Chierotti (più info)

15.00-20.00. Tornei Estivi di Ping Pong del Golfo Tabiese aperti a tutti a cura della scuola pongistica ‘Tennistavolo Regina Sanremo - Taggia – Imperia’. Bagni Piccolo Jolly, fino al 5 agosto, info e prenotazioni 329 8506016

21.15. Per l’ultimo appuntamento 2021, ‘Frequenze 20.0… Quando la musica è Colore’: concerto del M° Fabio Nava all’organo. Oratorio SS Trinità a Taggia

RIVA LIGURE

21.15. BimBumBam: serata magica per i bambini. Via Martiri della Libertà

SANTO STEFANO AL MARE

18.00. Mercatini dell'artigianato per le vie del borgo

DIANO MARINA

10.00-23.30. Mostra personale dell'artista toscano Paolo Lazzerini, dedicata al tema de ‘Il mare’. Sala Mostre ‘R. Falchi’ di Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 10 agosto (h 10/12.30-20.30/23.30)

21.30-24.00. Musica, intrattenimento e animazione tramite filodiffusione musicale a cura di Gianni Rossi. Passeggiata a mare, Lungomare E. Carcheri, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di Luglio e Agosto (locandina)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 3 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

21.30. Karaoke all’Anfiteatro (tutti i mercoledì sino al 25 agosto)

ENTOTERRA

BADALUCCO



21.30. Il Teatro dell’Albero presenta ‘A Sud, dove comincia il sogno’. Giardin du Prevostu

CIPRESSA

16.30. Per la seconda edizione delle escursioni in Valle del San Lorenzo, passeggiata gratuita a Lingueglietta con la guida Barbara Campanini, info 346 7944194

DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)

DOLCEDO

21.00. ‘Per le Vie del Borgo’ (7ª edizione), ‘Cavalieri, Giganti & La Beata – l’Occitania, la sua storia, la sua gente’: concerto di Sergio Berardo, Carlo Revello e Robi Avena. Piazza del Paese, ingresso a offerta libera, prenotazione obbligatoria dalle 15 alle 17 al 338 9107703



FRANCIA

MENTON



21.00. 72° Festival musicale di Mentone: concerto di Christian Tetzlaff e Lars Vogt (Duo violino / pianoforte) . Piazza Della Basilica Di San Michele Arcangelo (più info)

MONACO

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)





GIOVEDI’ 5 AGOSTO

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

15.00-23.00. Esposizione ‘Il Festival della Moda Maschile 1952-1990. La grande Bellezza dei Maestri Sartori’. Sala Privata e Sala Dorata del Casinò Municipale, ingresso libero, fino al 17 agosto

16.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi (tutti i giovedì fino al 26 agosto). Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.15. Per la rassegna ‘Cinema sotto le stelle’, proiezione del film ‘Fantasia’. Piazza Santa Brigida nel centro storico, ingresso gratuito (prenotazioni QUI)

21.30. Per Cinema all’Aperto, proiezione film d’animazione ‘Peter Rabbit 2’. Piazza Borea d’Olmo

21.30. ‘Musiche da Film’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Enrico Pagano con Maria Safariants (violino), Simone Zanchini (fisarmonica). Musiche di K. Sobolev, R. Di Marino. Arrangiamenti diP. Zannini. Auditorium Franco Alfano (info e prenotazioni QUI)

IMPERIA

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)

21.15. Per la Rassegna ‘Teatro sotto l'Arco’, Monologo di Chiara Giribaldi dal titolo ‘Madame Chrysantème - Cio Cio San e le eroine del melodramma. Il mondo dell’amore tra ironia e poesia’. Piazza Pagliari a Borgo Parasio, prenotazione 340 6741608

21.00. Per la rassegna culturale ‘Un libro aperto’, chiacchierata con Stefano Senardi sulla sua carriera nel mondo della grande musica. Evento a cura dell’Associazione SetteCinque di Imperia. Piazzetta di via Antica dell’Ospizio

21.00. Per l’ultimo appuntamento 2021 del Festival Internazionale ‘Serate Organistiche Leonardiane’: concerto del M° Christian von Blohn all’organo e del M° Giorgio Revelli al pianoforte. Basilica Concattedrale di San Maurizio (più info)

VENTIMIGLIA

21.00. Presentazione di libri nella piazzetta antistante la Chiesa di S. Giovanni a cura di Intemelion Startam, Ente Agosto Medievale e Controtempo

21.00. Cinema all’aperto presso i Giardini Monsignor Tommaso Reggio

VALLECROSIA



21.00. Concerto della band Solid Rockers tributo ai Dire Straits, Pista di Pattinaggio

BORDIGHERA

8.45-18.45. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Pilates (rotonda di Sant'Ampelio, h 8.45) + Booty Pump (giardini Lombardi, h 10) + Stretching (giardini Lombardi, h 11) + Circuito Funzionale (giardini Lombardi, h 18.45). Scaricare la locandina informativa QUI

17.00-19.00. Mostra ‘Costituzione Sospesa: un filo nero da Genova G8/2001 a Santa Maria Capua Vetere carceri /2020’. Sede dell'ANPI-UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero, tutti i giorni fino all’8 agosto

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.30. Concerto dei Bruti e Boi nell’ambito della XII edizione della Rassegna Touscouleurs. In programma canzoni di artisti della Liguria prevalentemente in dialetto ligure (De André, Lauzi, Trilli, Natalino Otto e molti altri). Giardini Lowe

OSPEDALETTI

21-30. Per ‘Musica in Piazza’, concerto della Band ‘So What’ a cura dell’Accademia Musicale di Ospedaletti. Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA

15.00-20.00. Tornei Estivi di Ping Pong del Golfo Tabiese aperti a tutti a cura della scuola pongistica ‘Tennistavolo Regina Sanremo - Taggia – Imperia’. Bagni Piccolo Jolly, info e prenotazioni 329 8506016

17.00-24.00. Fiera promozionale ‘Artigianato sotto le stelle’ sul lungomare (tutti i giovedì sino al 1 settembre)

RIVA LIGURE

21.15. Per la rassegna ‘Sale in Zucca 2021’, presentazione libri ‘Il taccuino delle parole perdute’ di Raffaella Fenoglio e ‘I Nuovi Onnivori: La gioia di mangiare tutto’ di Roberta Schira + consegna del premio ‘Libro da Gustare’. Incontro condotto dal giornalista Claudio Porchia. Piazza Matteotti, ingresso libero

SANTO STEFANO AL MARE

21.45. Per ’Santo Stefano Jazz’, ‘Un tè per tre’ in Piazza Baden Powell, fino al 7 agosto

DIANO MARINA



10.00-23.30. Mostra personale dell'artista toscano Paolo Lazzerini, dedicata al tema de ‘Il mare’. Sala Mostre ‘R. Falchi’ di Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 10 agosto (h 10/12.30-20.30/23.30)

10.30. ‘Giochiamo con la storia!’: laboratorio ludico-didattico dove i giovani partecipanti potranno vedere, giocando, come trascorrevano il tempo libero i loro coetanei di duemila anni fa (tutti i giovedì di luglio e agosto). Museo Civico, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, Prenotazione allo 0183 497621

21.15. ‘Folk in Diano 2021’: spettacolo di Antonio Carli & Andrea Elena in ‘Carosello e tutti a nanna’ con le più belle canzoni italiane degli anni 50-60. Villa Scarsella, ingresso libero (capienza ridotta a circa 200 posti debitamente distanziati)



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 3 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

CERVO

18.30. Per i ‘Giovedì Musicali’, aperitivi e musica ai Bagni Tosco e Restano, ai Bagni l’Angolo e alla Spiaggia Marina de Re con animazione a cura di Radio Grock con Riccardo Ghigliazza e Dj Tex (tutti i giovedì sino al 26 agosto)

ENTROTERRA

BADALUCCO



7.30. Per i Festeggiamenti della Madonna della Neve, escursione naturalistica al Santuario del Monte Carmo con l’Associazione ‘Cugini dei Sentieri’. Partenza da Piazza Duomo

DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)

DOLCEACQUA

21.00. ‘Tutto in una notte’: Serata Musicale con Ayahuasca Experiment, band progressive jazz-funk composta da giovani artisti provenienti da tutta Italia. Piazza Mauro (più info)

FRANCIA

CANNES

18.00. ‘Villa Plages’: le Spiagge Elettroniche in Villa: 4 serate di concerti con una nuova programmazione alla Villa Rothschild di Cannes (i dettagli a questo link)

MONACO

10.00-22.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

21.30. Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Alexandre Kantorow, pianoforte. In programma: Camille Saint-Saëns e Georges Bizet. Corte d'Onore del Palazzo dei Principi (più info)

22.30. Sporting Summer Festival 2021: Serata Notte d'Oriente con Assi Al Hallani. Le Sporting Monte-Carlo, Salle des Etoiles (più info)

NICE

20.00. ‘Nice Classic Live 2021’: Concerto con musiche di Bach: Jean-Sébastien & Carl Philip Emmanuel e Piazzolla. Giardini del Museo Matisse (più info)

20.00. ‘Jazz'Art Lympia’: concerto ‘Swing & Canzone’. Espace Lympia, boulevard Stalingrad 52, ingresso libero (più info)





VENERDI’ 6 AGOSTO

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

15.00-23.00. Esposizione ‘Il Festival della Moda Maschile 1952-1990. La grande Bellezza dei Maestri Sartori’. Sala Privata e Sala Dorata del Casinò Municipale, ingresso libero, fino al 17 agosto

16.00-23.00. Festival Dei Boschi 2019 (7a edizione): grande festa campestre su due giorni con musica popolare dal vivo, danze, arti, escursioni e teatro. Prato di San Romolo, anche domani (il programma a questo link)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

19.30. Per ‘Folies Royal 2021’, Baby Magic Time con il mago Sasà + dalle h 19.45, Music Time con Cristina Silvestro e Sabrina Bonfadelli. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

20.00. ‘Terroni - Italian Singing Dinner’: dinner show con musica e intrattenimento ispirato alla storia delle cene cantate all’italiana con il meglio della musica italiana di sempre, intervallata da momenti di folklore e spettacolo. Ristorante Strambò a Portosole (info)

21.00. Visita guidata della ‘Pigna’: Piazza della Cattedrale di San Siro, città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, Santuario della Madonna della Costa, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (8 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, ogni venerdì sino al 18 settembre, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)



21.00. Per la rassegna ‘Chiacchiere in Mostra’ nell’ambito dell’esposizione #turismoasanremo, Leo Lecci interviene su ‘Grafica pubblicitaria per Sanremo e la Riviera: alle origini del turismo in Liguria’. Forte Santa Tecla, Corso Nazario Sauro 7, ingresso libero sino a esaurimento posti (possibile prenotare all’indirizzo mail drm-lig.fortesantatecla@beniculturali.it)

21.30. Concerto ‘Sound&Paint’ con Giuseppe Tavella al pianoforte. Villa Ormond, ingresso gratuito (prenotazioni QUI)

21.30. Concerto ‘Rock In The Casbah Summer’. Piazza Borea D'Olmo, ingresso gratuito, anche domani (prenotazioni QUI)

IMPERIA

9.30-12.30. Mostra personale del Maestro Alfonso Borghi. Villa Faravelli, fino al 29 agosto (mercoledì e domenica ore 18.30/22.30, venerdì e sabato ore 9.30/12.30)

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

21.15. ‘Imperiaride – Comicontest’: Serata di Cabaret sulla Banchina Aicardi

VENTIMIGLIA

18.30. Per il Festival ‘Albintimilium Theatrum Fest’ 2021, VIA – Incontri e racconti Lungo la Via Iulia Augusta: Centro Culturale Polivalente S. Francesco, Mostra Expo Dubai 2020 con Sergio Maifredi, Laura Sacchetti in ‘Parole antiche per pensieri nuovi’, info 0184 1928309 (più info)

21.00. Per la Rassegna Teatrale ‘Odissea, un racconto mediterraneo’, spettacolo di Moni Ovadia in ‘Odissea e la gara dell’arco’. Teatro romano, Area archeologica di Nervia (più info)

21.00. Per ‘HanburycheSpettacolo!’, concerto dei Blue Moon con Bruno Benini all’armonica, Riccardo Malan chitarra solista, Domenico Roselli chitarra, Francesco De Marte al basso e Ivano Bartolomai alla batteria (12 euro). Giardini Hambury a La Mortola, info e prenotazioni 338 6273449 (più info)

VALLECROSIA

21.15. Per ‘Cine Tour’ dell’associazione ‘Oltre il Cristallo’ di Dolceacqua, proiezione film drammatico ‘La casa dei libri’, per la regia di Isabel Coixet. Città alta

BORDIGHERA

9.30-20.45. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Musica In Culla (da 1 a 2 anni con un genitore, Chiosco della Musica, h 9.30) + Yoga (Chiosco della Musica, h 10.30) + Yoga Baby (a partire da 6 anni, Chiosco della Musica, h 18.15) + Skateboard (a partire da 6 anni, lungomare fronte bagni Lido, h 18.45) + Baby Dance (rotonda di Sant'Ampelio, h 20.45). Scaricare la locandina informativa QUI

10.00-22.00. ‘Il Tennis a Bordighera dal 1878 a oggi’: esposizione sulla storia del circolo più antico, il Piatti Tennis Center, e la nascita della racchetta in Italia. Chiesa Anglicana, fino al 21 agosto (h 10/13-17/22)

17.00-19.00. Mostra ‘Costituzione Sospesa: un filo nero da Genova G8/2001 a Santa Maria Capua Vetere carceri /2020’. Sede dell'ANPI-UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero, tutti i giorni fino all’8 agosto

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.30. ‘Stelle del cielo Estivo’: serata di osservazione astronomica con i telescopi a cura dell’associazione Stellaria di Perinaldo. Lungomare Argentina, spiaggia libera in prossimità del Bar Eden, prenotazioni via WhatsApp al +39 348 552 0554 indicando nome, numero di partecipanti e orario preferito

OSPEDALETTI

9.00. 45° Meeting di Tennis Tavolo Riviera Flowers ‘Città di Ospedaletti’ Open Europa 2021 - Memorial Alex Cimiotti Tedeschi. Palestra comunale, fino all’8 agosto, info 329 8506016”

21.30. Per ‘Musica in Piazza’, concerto musicale della ‘Berben Band’ (Cantautorato Italiano). Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA



16.30. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 euro). Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info 338 6913335

21.15. Per ‘3cuori e uno Schermo’, proiezione film ‘Joker’. Parcheggio Lentisco, via San Francesco 160

RIVA LIGURE

21.15. ‘Carro della Musica’: musica live con i D-Sparsi (Musica Rock Italiana). Via Martiri della Libertà

SANTO STEFANO AL MARE

21.45. Per ’Santo Stefano Jazz’, ‘Un tè per tre’ in Piazza Baden Powell, fino al 7 agosto

DIANO MARINA

10.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile limitato 4.1, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Tennis Club, Località Prato Fiorito, fino al 15 agosto, info 331 93654845

10.00-23.30. Mostra personale dell'artista toscano Paolo Lazzerini, dedicata al tema de ‘Il mare’. Sala Mostre ‘R. Falchi’ di Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 10 agosto (h 10/12.30-20.30/23.30)

21.00. Visita guidata al percorso espositivo del Museo Lucas Bormani accompagnati dallo staff del MARM alla riscoperta dei 100.000 anni di storia del Golfo Dianese (tutti i venerdì di luglio e agosto). Museo Civico, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, Prenotazione allo 0183 497621

21.30-24.00. Musica, intrattenimento e animazione tramite filodiffusione musicale a cura di Gianni Rossi. Passeggiata a mare, Lungomare E. Carcheri, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di Luglio e Agosto (locandina)

21.30. Per l’Estate Musicale Dianese Festival, ‘Omaggio a Ennio Morricone con la voce di Morricone nel mondo Susanna Rigacci. Ensemble le Muse. Direzione: M° Andrea Albertini. Voce solista: Angelica Oepaoli. Parco di Villa Scarsella (ingresso a pagamento, per info e biglietti 338 1118108 (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 3 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre



21.30. Rovere Jazz Festival 2021: concerto dell’Electic Trio feat Flavio Boltro. Piazza Rovere

CERVO

21.30. Per il 58° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, Roberto Vecchioni presenta ‘Musica e Parole’. Piazza dei Corallini (ulteriori informazioni QUI)



ENTROTERRA

BADALUCCO

21.00. Nell’ambito del ‘Badalucco Book Festival’, presentazione libro ‘Rivierando nella Riviera dei Fiori del Ponente ligure’ di Daniela Manili Pessina, Marco Macchi e Ersilia Ferrante. Relatore Gian Antonio Dall’Aglio. Giardin du Prevostu



21.00. ‘Tutto in una notte’: Serata Musicale con Ayahuasca Experiment, band progressive jazz-funk composta da giovani artisti provenienti da tutta Italia. Piazza Marconi

BORGOMARO



21.00. Per il ‘FestivalDelMaro 2021’, ‘Tra Oriente e Occidente’: concerto del Quartetto Aleramo e il duduk di Aram Ipekdjian. Musica della tradizione popolare armena. Chiesa S. Antonio Abate, prenotazioni 335 6895273

CIPRESSA

17.00-24.00. ‘I Colori dell’Arte’ a cura di Mariangela Zavattieri: mostra mercato di artigianato artistico e aziende agricole + Truccabimbi + laboratori artistici + raccontafiabe. Piazza Martini (tutti i venerdì di luglio e agosto), info 347 2581530



21.30. ‘Aregai in Festa’ con i ‘Compagni di Bacco. Frazione Aregai, anche domani



DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)

DOLCEACQUA

21.30. ‘Zagor Tango’: rappresentazione teatrale a cura del Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare. Castello della Lucertola (più info)



MENDATICA



8.30. Grande Trekking delle Alpi Liguri (3 giorni): l'anello del Redentore sui sentieri del Parco Alpi Liguri. Evento a cura del CTE Alpi Liguri, Pro Loco Mendatica, Cooperativa Brigì. Ritrovo alle ore 8.30 a San Bernardo di Mendatica, rientro a San Bernardo nel pomeriggio di domenica 8 luglio (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

21.00. ‘Jazz allo Château 2021’: Festival Jazz con concerto di Jazzmood (Bossa Nova, swing). Place du Château, ogni venerdì sino al 10 settembre (più info)



CANNES

18.00. ‘Villa Plages’: le Spiagge Elettroniche in Villa: 4 serate di concerti con una nuova programmazione alla Villa Rothschild di Cannes (i dettagli a questo link)

MENTON



21.00. 72° Festival musicale di Mentone: concerto ‘Générations’ di Théotime Langlois de Swarte e William Christie. Piazza Della Basilica Di San Michele Arcangelo (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

16.00-21.00. Serata di attività varie in pieno quartiere storico del Principato: serata di attività diverse con laboratori creativi, musicisti, caccia al tesoro, sfilate di moda. Monaco-Ville

20.30. Sporting Summer Festival 2021: concerto di Paolo Conte alla Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo (più info)

21.30. Per la 5ª edizione del Teatro del Fort Antoine, rappresentazione teatrale Le Signal du Promeneur (Il Segnale del Passeggiatore) della Compagnia Raoul Collectif. Fort Antoine (più info)

ROQUEBRUNE CAP MARTIN

20.30. ‘Che la festa (ri)cominci!’: perfomance teatrale di Marc Jolivet. Parc des Oliviers (più info)

SABATO 7 AGOSTO

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

9.00-20.00. Festival Dei Boschi 2019 (7a edizione): grande festa campestre su due giorni con musica popolare dal vivo, danze, arti, escursioni e teatro. Prato di San Romolo, anche domani (il programma a questo link)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

15.00-23.00. Esposizione ‘Il Festival della Moda Maschile 1952-1990. La grande Bellezza dei Maestri Sartori’. Sala Privata e Sala Dorata del Casinò Municipale, ingresso libero, fino al 17 agosto

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

17.00. ‘La Lavanda della Riviera dei Fiori e il suo territorio’, conferenza del maestro Paolo Paglia sul tema ‘Lavanda Imperia e Castagne Garassine: sublime connubio’ + spazi espositivi + degustazioni e aperitivi alla lavanda. Floriseum, Museo del fiore a Villa Ormond, corso Cavallotti 113, info 340 4002419

19.00. ‘Aperizolla sotto le stelle - Aspettando la Stazione Spaziale’: aperitivo agreste km 0 nel maxi orto + dalle 21.30 osservazioni del cielo ad occhio nudo ed ai telescopi (intorno alle 22 si seguirà il passaggio della Stazione Spaziale sopra i cieli dell’Italia. Zollamania, Via Castelletti, 41, prenotazione obbligatoria al 338 2080882

19.00. Per la rassegna ‘Happy Hour con l’autore’, presentazione del libro ‘Storia di Taggia’. Piazzetta dei Ferri nel centro storico, gratuito fino ad esaurimento posti disponibili (info)

19.45. Per ‘Folies Royal 2021’, Music Time con ‘Massimo Spinetti. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.30. ‘Fandango’: concerto con Diego Campagna chitarra e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo quartetto d'archi Villa Ormond (prenotazioni QUI)

21.30. Concerto ‘Rock In The Casbah Summer’. Piazza Borea D'Olmo, ingresso gratuito, anche domani (prenotazioni QUI)

IMPERIA

9.30-12.30. Mostra personale del Maestro Alfonso Borghi. Villa Faravelli, fino al 29 agosto (mercoledì e domenica ore 18.30/22.30, venerdì e sabato ore 9.30/12.30)

10.00. ‘Veleggiata sulla rotta dei Delfini’ a cura dello Yacht Club Imperia. Specchio acqueo litorale Imperia, anche domani

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)

16.30-19.30. Apertura nel mese di luglio di Villa Faravelli - M.A.C.I. Museo d'Arte Contemporanea di Imperia in Viale Giacomo Matteotti 151, ingresso su prenotazione telefonando a 0183 701555

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

17.00. ‘Parasio Wine’: Fiera Promozionale in Piazza Parasio a cura dell’Associazione ‘Imperia Viva’, anche domani (più info)

21.00. ‘Treves Blues Band Concert’. Direzione Artistica di Stefano Senardi. Banchina Aicardi

VENTIMIGLIA

18.00. ‘Non Solo Spiaggia 2021’ (16ª edizione): Giorgio Caudano presenta ‘L'immagine ritrovata. Ventimiglia e dintorni nei dipinti dell’Ottocento e primo Novecento’ (Ed. Alzani). Segue rinfresco. SOMS in Via della Pace a Grimaldi Superiore’, ingresso libero

21.00. Per ‘Notti Intemelie’, concerto di Freddy Colt & His Swing Kids sulle orme di Glenn Miller. Teatro Romano, Corso Genova 134, prenotazione obbligatoria QUI

VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

21.00. Fiaccolata sul mare organizzata dall’Associazione Pescatori Amici del mare. Lungomare

BORDIGHERA

9.00-20.35. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Aerobic Dance (rotonda di Sant'Ampelio, h 9) + Ginnastica Soft (Chiosco della Musica, h 10.15) + Laboratorio Tik Tok (rotonda di Sant'Ampelio, h 18.45) + Kangoo Jump (rotonda di Sant'Ampelio, h 19.45) + Kangoo Jump Baby (rotonda di Sant'Ampelio, h 20.35). Scaricare la locandina informativa QUI

10.00-22.00. ‘Il Tennis a Bordighera dal 1878 a oggi’: esposizione sulla storia del circolo più antico, il Piatti Tennis Center, e la nascita della racchetta in Italia. Chiesa Anglicana, fino al 21 agosto (h 10/13-17/22)

10.00 & 20.30. Presentazione libro ‘Il Tennis a Bordighera dal 1878 a oggi’ presso la Chiesa Anglicana

16.30. ‘Claude Monet a Bordighera’: facile passeggiata guidata, nei luoghi dipinti e frequentati da Claude Monet a Bordighera (8 euro). Ritrovo davanti all’ufficio Iat, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

17.00-19.00. Mostra ‘Costituzione Sospesa: un filo nero da Genova G8/2001 a Santa Maria Capua Vetere carceri /2020’. Sede dell'ANPI-UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero, tutti i giorni fino all’8 agosto



18.30 & 19.30. ‘Passaggi illustri a Bordighera’: un originale e suggestivo viaggio teatrale e culturale nel cuore della magica storia di Bordighera, tra le splendide Villa Garnier, Villa Etelinda, Villa Pompeo Mariani Casa d'Artista, i rigogliosi giardini, la via Romana e gli scorci del pittoresco paese alto. A cura de ‘Il Teatro dei Dieci’ (12 euro). Partenza da Piazza del Popolo (più info)

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.00. XI edizione della Festa del Mare: Santa Messa al Porto celebrata su una barca, preghiera alla Madonnina, benedizione del porto, delle imbarcazioni e della gente di mare. Porticciolo turistico (in caso di pioggia la S. Messa sarà celebrata a Sant’Ampelio)

21.00. Saggio di danza e arti dello spettacolo con nuove coreografie e presentazione dei nuovi corsi che partiranno a settembre. A cura della White Rabbit Art Studio A.S.D. di Ventimiglia. Giardini Lowe, info 328 0282160

21.00. ‘Game improvvisazione’ a cura di Onde ribelli: spettacolo con l’interazione del pubblico (10 euro). Giardini Winter, info 0184 262882



OSPEDALETTI

9.00. 45° Meeting di Tennis Tavolo Riviera Flowers ‘Città di Ospedaletti’ Open Europa 2021 - Memorial Alex Cimiotti Tedeschi. Palestra comunale, fino all’8 agosto, info 329 8506016

20.00. 52ª Sagra du Pignurin Pan e Vin: distribuzione di pesce da frittura a cura dell’Associazione ‘U Descu Spiaretè’ (biglietto 10 euro). Piazzale al mare

TAGGIA ARMA

21.00. Concerto della tribute band a Lucio Battisti ‘I Nuovi Solidi’. Bocciofila di Arma

RIVA LIGURE

21.30. Festa del Mare a cura dell’Associazione ‘I Cinque Feughi’. Approdo nautico



SANTO STEFANO AL MARE

21.45. Per ’Santo Stefano Jazz’, ‘Un tè per tre’ in Piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE



21.00. ‘ Di mare e d'amore’: concerto di Chiara Ragnini

DIANO MARINA

10.00-23.30. Mostra personale dell'artista toscano Paolo Lazzerini, dedicata al tema de ‘Il mare’. Sala Mostre ‘R. Falchi’ di Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 10 agosto (h 10/12.30-20.30/23.30)

10.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile limitato 4.1, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Tennis Club, Località Prato Fiorito, fino al 15 agosto, info 331 93654845

SAN BARTOLOMEO AL MARE

19.30. Lezione di Zumba in Piazza Torre Santa Maria (tutti i sabato fino al 4 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

21.30. Rovere Jazz Festival 2021: concerto del Monica Fabbrini Quintet. Piazza Rovere

CERVO

18.00. Visita didattica gratuita per il Festival. Il borgo di Cervo: storie di Marchesi, pescatori di corallo e corsari. Prenotazione obbligatoria al 338 5959641 (più info)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (giugno e luglio sabato e domenica, agosto tutti i giorni)

BADALUCCO

16.00. ‘La Corrida dei ragazzi’: Gara Podistica a cura di ASD Badalucco. Partenza da Piazza Marconi

17.00. Vernissage mostra pittorica di After Lockdown ‘E riuscimmo a vedere le stelle’, Collettiva d'arte. Badalucco UpArte Art Gallery



CIPRESSA

21.30. ‘Aregai in Festa’ con i ‘Compagni di Bacco. Frazione Aregai

CIVEZZA

15.30. Per la seconda edizione delle escursioni in Valle del San Lorenzo, passeggiata gratuita a Civezza Marina con la guida Marina Caramellino, info 337 1066940

DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)

21.00. Esibizione musicale The Badwheaters Blackjack Band. Piazza Quaglia, via Meloria

DOLCEACQUA



10.00-18.00. ‘Memoria Eterodossa’: esposizione di Giuseppe Fabris al Castello dei Doria (h10/13-14.30/18), fino al 5 settembre (più info)

10.30-19.30. Mostra collettiva contemporanea ‘Sinergie’ curata dal gruppo ‘NOIinarte’: 7 artisti si presentano ognuno con la propria sensibilità e la propria tecnica, il filo conduttore dell’incontro col mondo è l’arte. Pinacoteca Morscio, palazzo Luigina Garoscio, Via Doria 10, ingresso libero e regolato in base alle norme Covid-19 (h 10.30/13.30.16.30/19.30)

21.00. Magic Show con il Teatro dei Mille Colori. Piazza Mauro, ingresso ad offerta libera (più info)

LUCINASCO

21.00. Per ‘I Concerti sul lago’, ‘Notte di Mezzestate’: caffè concerto con repertorio valzer e brani classici a cura dell’Ensemble strumentale Belle Epoque. Chiesa di Santo Stefano, ingresso libero (più info)

TRIORA



10.00. Workshop di tecniche narrative a cura dello scrittore Gianmarco Parodi, info e prenotazioni 349 7792692

16.30. Convivio sulle erbe. Alla scoperta delle erbe attraverso la natura di Triora. tra aromi e profumi, tatto e olfatto. Con Karin

VILLA FARALDI

17.30-18.30. Possibilità di visitare la Chiesa Parrocchiale di San Antonio Abate a Tovo Faraldi con la sua ricchezza di manufatti artistici di rimarchevole valore. A cura dell'Associazione Tovo nel Cuore (ogni sabato del periodo estivo)

FRANCIA

CANNES

18.00. ‘Villa Plages’: le Spiagge Elettroniche in Villa: 4 serate di concerti con una nuova programmazione alla Villa Rothschild di Cannes (i dettagli a questo link)

22.00. Festival dell'Arte Pirotecnica 2021 sul tema dei ‘Musical’ con esibizione dell’azienda francese ‘Pyragric’. Baia di Cannes (più info)

MENTON



21.00. 72° Festival musicale di Mentone: concerto di Nemanja Radulovic e Les Trilles du Diable (Violin and String Quintet). Piazza Della Basilica Di San Michele Arcangelo (più info)

MONACO



10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

21.30. Fuochi d'artificio a cura del Comune di Monaco. Porto di Monaco

22.30. Per ‘Sporting Summer Festival 2021’, concerto con Enrique Iglesias. Le Sporting Monte-Carlo, Salle des Etoiles (più info)

NICE

18.00. ‘Nice Classic Live 2021’: Concerto di fine sessione dei giovani talenti dell'Académie Internationale d'Été de Nice. Giardini del Museo Matisse (più info)

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

21.30. Grande notte veneziana: Sbandieratori – Artisti di strada - Maschere veneziane - Fanfare - Balletto di barche illuminate - Fuochi d'artificio. Centro del paese e marina (più info)



DOMENICA 8 AGOSTO

SANREMO



9.00-19.00. Mercatino dell’antiquariato in piazza Colombo e davanti al Palafiori

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

15.00-23.00. Esposizione ‘Il Festival della Moda Maschile 1952-1990. La grande Bellezza dei Maestri Sartori’. Sala Privata e Sala Dorata del Casinò Municipale, ingresso libero, fino al 17 agosto

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

17.00. ‘La Lavanda della Riviera dei Fiori e il suo territorio’, conferenza del maestro Paolo Paglia sul tema ‘Lavanda Imperia e Castagne Garassine: sublime connubio’ + spazi espositivi + degustazioni e aperitivi alla lavanda. Floriseum, Museo del fiore a Villa Ormond, corso Cavallotti 113, info 340 4002419

19.30. Per ‘Folies Royal 2021’, Baby Magic Time con il mago Sasà + dalle h 19.45, Music Time con Massimo Spinetti. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.00. Concerto della tribute band a Lucio Battisti ‘I Nuovi Solidi’. La Vesca



IMPERIA

10.00. ‘Parasio Wine’: Fiera Promozionale in Piazza Parasio a cura dell’Associazione ‘Imperia Viva’ (più info)

10.00. ‘Veleggiata sulla rotta dei Delfini’ a cura dello Yacht Club Imperia. Specchio acqueo litorale Imperia

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)

16.00-20.00. Mostra di pittura e fotografia itinerante dal titolo ‘Vicolarte’: mostra en plein air di opere pittoriche e fotografiche di autori locali e non in frazione Poggi, info 333 3004243

16.30-19.30. Apertura nel mese di luglio di Villa Grock in Via Fanny Roncati Carli, ingresso su prenotazione telefonando allo 0183 701555 (info)

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

17.00-20.00. Mostra fotografica ‘L'ineespresso’. Teatro dell'Attrito, Via Bartolomeo Bossi 43

18.30-22.30. Mostra personale del Maestro Alfonso Borghi. Villa Faravelli, fino al 29 agosto (mercoledì e domenica ore 18.30/22.30, venerdì e sabato ore 9.30/12.30)

19.30-22.30. Palco Aperto: spazio a cura dell’Associazione Imperia Musicale rivolto agli artisti, musicisti, cantautori ed autori che vogliano far ascoltare la propria musica ed il proprio talento. Partecipa la cantautrice ligure Chiara Ragnini. Bar 11, di fronte al mare in piazza De Amicis 11 (più info)

21.00. Per il ciclo ‘A San Pietro la notte rischiara’, conversazione con Gianni Demoro dal titolo ‘Una integrazione ‘bianca’ allo Stabat Mater?’ con la partecipazione del Coro della Confraternita con esecuzione dal vivo di un antichissimo ‘Stabat Mater’ di provenienza provenzale. Oratorio di San Pietro Apostolo al Parasio

21.15. Concerto ‘Una notte al Monte’ a cura del Coro Mongioje. Monte Calvario

VALLECROSIA



21.00. Serata Karaoke sulla Pista di Pattinaggio

BORDIGHERA

8.00-21.00. 40ª edizione della tradizionale Giornata Commerciale del Ribasso con bancarelle dedicate ai diversi settori merceologici + musica e animazioni per bambini. Centro cittadino

8.30-20.45. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Trekking (ritrovo rotonda di Sant'Ampelio, h 8.30) + Functional Strong Power (rotonda di Sant'Ampelio, h 9) + BYC FIT (giardini Lowe, h 10.30) + Passeggiata Nei Luoghi Del Cuore (ritrovo rotonda di Sant'Ampelio, h 19.35) + Balli Caraibici Individuali (rotonda di Sant'Ampelio, 20.45). Scaricare la locandina informativa QUI

10.00-22.00. ‘Il Tennis a Bordighera dal 1878 a oggi’: esposizione sulla storia del circolo più antico, il Piatti Tennis Center, e la nascita della racchetta in Italia. Chiesa Anglicana, fino al 21 agosto (h 10/13-17/22)



17.00-19.00. Mostra ‘Costituzione Sospesa: un filo nero da Genova G8/2001 a Santa Maria Capua Vetere carceri /2020’. Sede dell'ANPI-UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero, tutti i giorni fino all’8 agosto

18.30 & 19.30. ‘Passaggi illustri a Bordighera’: un originale e suggestivo viaggio teatrale e culturale nel cuore della magica storia di Bordighera, tra le splendide Villa Garnier, Villa Etelinda, Villa Pompeo Mariani Casa d'Artista, i rigogliosi giardini, la via Romana e gli scorci del pittoresco paese alto. A cura de ‘Il Teatro dei Dieci’ (12 euro). Partenza da Piazza del Popolo (più info)

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.30. Concerto dell’Orchestra Sinfonica della Città di Bordighera con Musiche di Morricone e Williams. Direttore: Massimo Dal Prà. Giardini Lowe (12 euro, 10 euro ridotti – fino a 18 e oltre 65 anni, gratis bambini fino a 12 anni)

OSPEDALETTI

9.00. 45° Meeting di Tennis Tavolo Riviera Flowers ‘Città di Ospedaletti’ Open Europa 2021 - Memorial Alex Cimiotti Tedeschi. Palestra comunale, info 329 8506016

TAGGIA ARMA



8.30-9.30. ‘Summer Fun’: risveglio muscolare in Piazza Tiziano Chierotti (tutte le domeniche fino al 5 settembre)

21.15. Per ‘3cuori e uno Schermo’, proiezione film d’animazione ‘Tom & Jerry’. Bagni comunali

RIVA LIGURE

21.15. Per ‘Cinema all’aperto’, proiezione film ‘Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali’. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE



9.00. Fiera Patronale per le vie del borgo

DIANO MARINA

6.00. ‘Diano all'alba - 6 km alle 6’: corsa podistica non competitiva di 6 km organizzata dall'Asd Golfo Dianese Ultra Runners. Ritrovo al Molo delle Tartarughe (locandina)

8.00-24.00. ‘DianAffari 2021’: giornata commerciale attività collaterali a cura della Confcommercio del Golfo Dianese. Centro cittadino

10.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile limitato 4.1, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Tennis Club, Località Prato Fiorito, fino al 15 agosto, info 331 93654845

10.00-23.30. Mostra personale dell'artista toscano Paolo Lazzerini, dedicata al tema de ‘Il mare’. Sala Mostre ‘R. Falchi’ di Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 10 agosto (h 10/12.30-20.30/23.30)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

21.00. Cartoon Show: Spettacolo per bambini in Piazza Torre Santa Maria

21.30. Rovere Jazz Festival 2021: Night Dreamers Dreamers. Piazza Rovere

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (giugno e luglio sabato e domenica, agosto tutti i giorni)

BADALUCCO

19.30. ‘La Corrida’: Gara Podistica per adulti. A cura di ASD Badalucco. Partenza da Piazza Marconi

21.00. La Compagnia Stabile Città di Sanremo porta in scena la nuova commedia ‘Ina storia.. Pesante!’. Piazza del Paese

BAJARDO

18.00. Per ‘Bajardo Lectures’, conferenza-concerto organizzata in collaborazione con l’associazione Sanremo Opera Theatre e dedicato alla lirica con ‘L’Angelo Ispano’, un omaggio alla leggendaria soprano Maria Malibran reso dall’Ensemble ‘Le donne della Malibran’ con musiche di Rossini, Donizetti, Meyerbeer e altri. Chiesa vecchia di San Niccolò, ingresso libero

DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)

DOLCEACQUA

10.00-18.00. ‘Memoria Eterodossa’: esposizione di Giuseppe Fabris al Castello dei Doria (h10/13-14.30/18), fino al 5 settembre (più info)

10.30-19.30. Mostra collettiva contemporanea ‘Sinergie’ curata dal gruppo ‘NOIinarte’: 7 artisti si presentano ognuno con la propria sensibilità e la propria tecnica, il filo conduttore dell’incontro col mondo è l’arte. Pinacoteca Morscio, palazzo Luigina Garoscio, Via Doria 10, ingresso libero e regolato in base alle norme Covid-19 (h 10.30/13.30.16.30/19.30)

11.00-17.00. ‘Cin Cin al Castello’ con i vini DOP della Liguria. Evento a cura della Cooperativa Omnia in collaborazione con l’Enoteca Regionale della Liguria (6 euro ingresso, 3 euro degustazione). Castello dei Doria, info 337 1004228

21.00. Spettacolo di poesia e musica ‘Good Morning Blues’ a cura del Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare (12 euro). Castello dei Doria, info e prenotazioni 0184 206666 (più info)

MOLINI DI TRIORA



17.00-20.00. ‘Degu-Stare insieme - Vini, pane e formaggi della nostra terra’: evento culturale enogastronomico con Jasmine Capponi, Daniela Lantrua e Giacomo Lantrua. ‘Casa Balestra’, info 334 9324232

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

TRIORA

10.30. Visita guidata gratuita nel Borgo di Triora con Raffaella Asdente. Ritrovo Via Roma davanti al Museo Etnografico e della stregoneria, info e prenotazioni 338 6913335 (tutte le domeniche di luglio e agosto)

12.30. ‘Ca' di spiritiu’ (aperiteatro): un viaggio alla scoperta di Triora, nel periodo della caccia alle streghe

16.30. Convivio sulle erbe. Alla scoperta delle erbe attraverso la natura di Triora. tra aromi e profumi, tatto e olfatto. Con Karin



FRANCIA

CANNES

18.00. ‘Villa Plages’: le Spiagge Elettroniche in Villa: 4 serate di concerti con una nuova programmazione alla Villa Rothschild di Cannes (i dettagli a questo link)

MONACO

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

17.00. 16° Festival Internazionale di Organo: Cine-concerto ‘Il gobbo di Notre-Dame’ (1923) di Wallace Worsley con Karol Mossakowski. Cattedrale di Monaco (info)

NICE

19.00. ‘Nice Classic Live 2021’: Palco trampolino di lancio e recital pianistico con musiche di Beethoven, Debussy, Chopin. Giardini del Museo Matisse (più info)

