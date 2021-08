Sanremo: un bellissimo gattino di 55 giorni cerca casetta

Sono un piccolo gattino di 55 giorni mi sono messo in posa per fare le foto!!! Cerco una famiglia se vuoi adottarmi chiama la mia tata.

Sono spulciato, sverminato, abituato alla lettiera, simpatico e buffissimo.

Per poterlo conoscere o adottare telefonate a Sabrina al numero 3402723455

Preaffido e obbligo di sterilizzazione

Si trova a Sanremo.