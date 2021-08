Coronavirus: numeri ancora all'insù, 43 nuovi contagi in provincia dove crescono ancora i ricoverati

Nuova giornata di crescita dei numeri Covid-19, sia in Liguria che nella nostra provincia. Salgono ancora i contagi e cresce pesantemente anche il tasso di positività, oltre il 6%.

Sono infatti 172 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.779 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 2.914 antigenici rapidi), uno ogni 16,15 pari al 6,18%.

Nella nostra provincia sono 43 i nuovi positivi, mentre sono 11 nel savonese, 90 a Genova e 25 a Spezia. Nessun morto oggi in Liguria ma nell’imperiese cresce ancora il numero dei ricoverati, oggi 9 dei quali due in terapia intensiva.

Tamponi processati con test molecolare: 1.458.394 (+2.779)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 464.717 (+2.914)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 105.500 (+172)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.598 (+92)

Casi per provincia di residenza

Imperia 348 (+26)

Savona 237 (+7)

Genova 1.287 (+29)

La Spezia 435 (+21)

Residenti fuori regione o estero 53 (+3)

Altro o in fase di verifica 238 (+6)

Totale 2.598 (+92)

Ospedalizzati: 43 (+1); 9 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 9 (+1); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 7 (+1); nessuno in terapia intensiva

San Martino - 12 (+1); 7 (-) in terapia intensiva

Galliera - 8 (-3); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 0

Asl 4 - 3 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 4 (+1); nessuno in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.330 (+168)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 98.539 (+80)

Deceduti: 4.363 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 288 (+37)

Asl 2 - 126 (-30)

Asl 3 - 516 (+26)

Asl 4 - 87 (-5)

Asl 5 - 285 (+45)

Totale - 1.229 (+117)