Pontedassio: conclusi con successo i campi estivi per i bambini della scuola ‘Opere Pie Agnesi’ e per i bambini della elementare (foto)

Con la fine del mese di luglio si sono conclusi a Pontedassio i campi estivi per i bambini della scuola materna ‘Opere Pie Agnesi’ e per i bambini della scuola elementare.

“Un ringraziamento va al sig. Massimo Zorniotti – dice il sindaco Ilvo Calzia - e a tutti gli istruttori dell’Educamp Imperia Rugby che hanno accudito e fatto divertire, per tutto il mese, i bambini di Pontedassio con tante attività sportive. Così come quelli del Centro estivo Pallamano San Camillo che hanno accolto parte dei bambini per la prima settimana di luglio. I bambini dell’asilo hanno trascorso quattro settimane al mare, ma non sono mancate allegre gite alla fattoria didattica di Massabovi, al ranch ASD di Montegrazie e uscite per incontrare i volontari della Croce Rossa locale Alberto e Lorenza".

"Un ringraziamento ancora una volta al signor Scala e a tutto il personale della spiaggia Ex Sorriso d’Italia per la gentilezza e la cordialità dimostrata nei confronti dei bambini e delle maestre, ai signori Sanpietro della fattoria di Massabovi e al signor Portesan del ranch ASD di Montegrazie per la disponibilità e la ‘curiosità’ che hanno saputo suscitare nei dei bambini. Un ringraziamento ai ‘ristoratori’ Samantha e Cristian e all’autista Nicola sempre premurosi nei confronti dei bambini e al signor Fiori che ha omaggiato i piccoli della scuola materna con biglietti per i giochini del luna park. Un apprezzamento speciale rinnovato e sentito a tutto il personale dell’asilo infantile per ‘il mese sottratto alla vacanza’, ricambiato con la gratitudine dei bambini e delle famiglie".

"Adesso relax per tutti ripensando alle avventure trascorse e poi a metà settembre si riparte con la scuola elementare e con la riapertura della scuola materna di Pontedassio".