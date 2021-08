Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 1 agosto, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 1° AGOSTO

SANREMO



11.00. Visita alla ‘Mostra su tela delle sculture lignee’ a cura dell’Ufficio Beni Culturali diocesano con illustrazione delle opere più significative e delle ‘storie’ dimenticate: restauri, ritrovamenti, mostre, trasferimenti. Santuario Madonna della Costa



15.00-23.00. Esposizione ‘Il Festival della Moda Maschile 1952-1990. La grande Bellezza dei Maestri Sartori’. Sala Privata e Sala Dorata del Casinò Municipale, ingresso libero, fino al 17 agosto

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

18.30 & 21.30. ‘La Belle Vie Summer Tour’ (spettacolo di cabaret, musica e danza): Live Show AperoTime (18.30/20.30) & Live Show AfterDinner (21.30/24). Roof del Teatro Ariston, fino al 1 agosto (più info)

19.30. Per ‘Folies Royal 2021’, Baby Magic Time con il mago Sasà + dalle h 19.45, Music Time con ‘Um a zero trio’. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.00. Concerto ‘Lou Reenato - Rock Demenziale’ a cura dell’Associazione Culturale Fare Musica. Piazza Borea D’Olmo, ingresso gratuito (prenotazioni QUI)



21.30. The Brilliant Tina Linetti's dal vivo al Punto di Ristoro La Vesca sulla Pista Ciclabile



IMPERIA

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)



16.00. Canti in dialetto portorino a cura di Angelo Sampietro e Schola Cantorum Confraternita di S. Pietro. Basilica di San Maurizio

16.30-19.30. Apertura nel mese di luglio di Villa Grock in Via Fanny Roncati Carli, ingresso su prenotazione telefonando allo 0183 701555 (info)

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)



17.00-20.00. Mostra fotografica ‘L'ineespresso’. Teatro dell'Attrito, Via Bartolomeo Bossi 43

18.30-22.30. Mostra personale del Maestro Alfonso Borghi. Villa Faravelli, fino al 29 agosto (mercoledì e domenica ore 18.30/22.30, venerdì e sabato ore 9.30/12.30)



21.00. Per il ciclo ‘A San Pietro la notte rischiara’, conversazione del dott. Alfonso Sista dal titolo ‘I Cartelami - apparati effimeri per la Settimana Santa’. Evento a cura della Confraternita di San Pietro Apostolo. Oratorio di San Pietro Apostolo al Parasio

21.00. ‘Marcovaldo, ovvero le stagioni in città' da Italo Calvino: spettacolo per bambini a cura del Teatro ‘Lo Spazio Vuoto’. Piazza San Giovanni

VENTIMIGLIA



9.00-19.00. 100ª edizione del ‘Desbaratu’: manifestazione con bancarelle dei negozi a posti fisso con esposizione merce invenduta a prezzi stracciati. A cura di Confcommercio. Centro città



16.00-22.00. ‘Book Crossing’: scambio dei libri a cura dell'associazione Alternativa Intemelia di fronte allo stabilimento balneare Miramare

21.30. ‘Il Museo al brillar di stelle’: esplorazione a ‘lume di candela’ dedicata a ‘Odisseo/Ulisse e altri miti del mare al MAR’ (dialogo notturno sui miti più antichi a lume di candela). Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’. Via Verdi 41

VALLECROSIA



21.00. Colorado in the road. Pista di Pattinaggio

BORDIGHERA

8.30-20.45. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Trekking (ritrovo rotonda di Sant'Ampelio, h 8.30) + Functional Strong Power (rotonda di Sant'Ampelio, h 9) + BYC FIT (giardini Lowe, h 10.30) + Passeggiata Nei Luoghi Del Cuore (ritrovo rotonda di Sant'Ampelio, h 19.35) + Balli Caraibici Individuali (rotonda di Sant'Ampelio, 20.45). Scaricare la locandina informativa QUI

9.00-19.00. ‘Bordighera Città d’Arte’: mostra mercato di antiquariato, collezionismo e vintage. Lungomare Argentina (ogni prima domenica del mese)



11.00 & 17.00. Due visite guidate in Villa Pompeo Mariani (7 euro a persona). Villa Mariani, Via Fontana Vecchia 5, info e prenotazioni 347 2364922



15.00 & 17.30. ‘Ville Storiche’: visita guidata a Villa Etelinda Bischoffsheim di circa un'ora di durata comprendente supporti Video, foto storiche, la Vita nell'edificio e dei vari personaggi che vi hanno soggiornato. Villa Etelinda Bischoffsheim, via Romana 38, prenotazione al 388 0261925 (sabato e domenica di luglio)



17.00-19.00. Mostra ‘Costituzione Sospesa: un filo nero da Genova G8/2001 a Santa Maria Capua Vetere carceri /2020’. Sede dell'ANPI-UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero, tutti i giorni fino all’8 agosto

18.00-20.00. Bagni di Gong con Campane Tibetane e altri strumenti ancestrali a cura di Ernest Lee e Monica Collavini (a pagamento). Giardini Winter in località Arziglia, prenotazione obbligatoria 338 1112424

18.30 & 19.30. ‘Passaggi illustri a Bordighera’: un originale e suggestivo viaggio teatrale e culturale nel cuore della magica storia di Bordighera, tra le splendide Villa Garnier, Villa Etelinda, Villa Pompeo Mariani Casa d'Artista, i rigogliosi giardini, la via Romana e gli scorci del pittoresco paese alto. A cura de ‘Il Teatro dei Dieci’ (12 euro). Partenza da Piazza del Popolo (più info)

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)



21.30. Concerto dell’Orchestra Sinfonica della Città di Bordighera. Musiche di Mozart, Donizetti e Verdi. Soprano: Claudia Sasso. Direttore: Massimo Dal Prà. Giardini Lowe (12 euro intero, 10 euro ridotti fino a 18 e oltre 65 anni, gratuito bambini fino a 12 anni)

OSPEDALETTI

9.00. 45° Meeting di Tennis Tavolo Riviera Flowers ‘Città di Ospedaletti’ Open Europa 2021 - Memorial Alex Cimiotti Tedeschi. Palestra comunale, fino al 1 agosto, info 329 8506016

21.30. ‘Zagor Tango’: rappresentazione teatrale a cura del Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA



8.00-20.00. ‘U giurnu du rebaxiu’: evento commerciale con tantissime offerte e prezzi stracciati + Isola del Gusto con i prodotti d'eccellenza + show di magia e super eroi. Via Stazione, Via Blengino, Via Boselli, Via Magellano



8.30-9.30. ‘Summer Fun’: risveglio muscolare in Piazza Tiziano Chierotti

9.00. ‘Trofeo Cactusmania’ (ultimo giorno): Torneo Open femminile di tennis. Circolo taggese in Via Argine Sinistro (più info)

RIVA LIGURE

21.15. Per ‘Cinema all’aperto’, proiezione film d’animazione ‘L’Era Glaciale 5 – In rotta di collisione’. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE



18.00-24.00. Mercatini dell'artigianato per le vie del borgo

DIANO MARINA

9.00. ‘Divertiamoci a Diano 2021’: 9ª edizione della manifestazione estiva con mercatino, prodotti tipici, iniziative diverse, musica, animazione, shopping notturno e tanto altro. Evento a cura dell'Associazione ‘Vivi Diano Marina...con Noi’. Vie del centro cittadino



10.00-23.30. Mostra personale dell'artista toscano Paolo Lazzerini, dedicata al tema de ‘Il mare’. Sala Mostre ‘R. Falchi’ di Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 10 agosto (h 10/12.30-20.30/23.30)

18.00. ‘Festa patronale di Sant'Anna 2021’, Santa Messa + processione con la partecipazione della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’. Chiesa di Sant'Anna in frazione di Diano Serreta



18.30. Festa del Popolo 2021 del Partito della Rifondazione Comunista: presentazione libri, stand con cibo e bevande e concerto de ‘I Compagni di viaggio’. Il Ballo di Gorleri in frazione Gorleri, info 339 1556301 (locandina)



21.30. ‘Tributo a Lucio Battisti’ a cura della band ‘I Nuovi Solidi’. Villa Scarsella, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

CERVO

21.30. Per il 58° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, concerto del Coro G diretto da Carlo Pavese. Chiesa di San Giovanni Battista (ulteriori informazioni QUI)

ENTROTERRA

APRICALE

10.00. ‘Camminarrando: danze brevi... con i piedi per terra’: seminario intensivo di danza ‘danze brevi’ + cammino + contemplazione in natura + l'angolo delle narrazioni + laboratorio ‘Danza Con-Creta'. Evento in collaborazione con Atelier A, info ed iscrizioni 340 3751306 (locandina)

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (giugno e luglio sabato e domenica, agosto tutti i giorni)

BAJARDO

9.00-20.00. ‘Antica... Mente ‘Il Viaggio’: una carovana di Artisti, Viaggiatori & Sognatori arriva in paese con numerose iniziative. Vie e Piazze del Paese (la locandina con il programma)

21.30. Cinema alla Chiesa Vecchia con proiezione film ‘Little Miss Susnshine’

CERIANA

10.00. Gara di Mountain Bike per bambini di tutte le età + pranzo al sacco + Merenda al pomeriggio Premiazione finale. Campo Sportivo di Ceriana (la Mountain Bike verrà fornita gratuitamente a chi sprovvisto)

CIPRESSA

21.30. ‘La Musica per la Gioia’ (musica live). Piazza Martini

DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)

DOLCEACQUA

10.00-18.00. ‘Genesi del Dolceacqua’: Reportage fotografico di David Guazzini sulla produzione enologica del Rossese di Dolceacqua. Castello dei Doria, fino al 31 luglio (tutti i giorni 10/13-14.30/18), biglietto di ingresso al Castello 6 euro

10.30-19.30. Mostra collettiva contemporanea ‘Sinergie’ curata dal gruppo ‘NOIinarte’: 7 artisti si presentano ognuno con la propria sensibilità e la propria tecnica, il filo conduttore dell’incontro col mondo è l’arte. Pinacoteca Morscio, palazzo Luigina Garoscio, Via Doria 10, ingresso libero e regolato in base alle norme Covid-19 (h 10.30/13.30.16.30/19.30)

16.30. Passeggiata nel paese incantato di Dolceacqua, dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Si potranno visitare anche Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Al termine degustazione del vino Rossese doc e prodotti tipici (ogni prima domenica del mese). Ritrovo davanti all’ufficio IAT, info 337 1004228 (più info)

MOLINI DI TRIORA



15.30-19.00. Apertura della dimora storica ‘Casa Balestra’. Menzione speciale al Concorso Nazionale UNESCO 2020, info 334 9324232

18.00. Presentazione libro ‘ Il demone delta stupidità e altre questioni’. L'Autore Franco Boggero dialoga con Letizia Lodi e Marco Spiccio. Letture di Manuela Ormea. Piazza Aia Capponi

PERINALDO

11.00. Concerto dell’Orchestra del Perinaldo Festival ‘Photosynthesis’: Suite per archi, xilofoni e vegetalpercussions di Davide Sanson. Direttore Marco Giovinazzo. Regia e drammaturgia Paola Corti. Piazza San Nicolò (locandina)

PIGNA

17.30. Giorgio Caudano, Graziano Mamone e Paolo Veziano presentano il libro ‘La libera Repubblica di Pigna’. Introduce Giovanni Rainisio, presidente dell'Istituto Storico della Resistenza di Imperia. Piazza Umberto I (Loggia Medievale)

PORNASSIO

8.40. Passo del Lagarè da Carnino: escursione accompagnati dalla guida GAE Barbara Campanini (10 euro). Ritrovo a Colle di Nava oppure on Piazza Dante ad Imperia lato orologio alle 8, info 346 7944194 (più info)

9.00. Nava – Madonna dei Cancelli: escursione tra forti ottocenteschi e la natura prorompente delle Alpi Li-guri con la guida GAE Luca Patelli. Ritrovo a Colle di Nava, info 347 6006939 (più info)

REZZO

10.00. Passeggiata dei Ponti da Lavina a Rezzo con i ‘Dai che spiana’

TRIORA

10.30. Visita guidata gratuita nel Borgo di Triora con Raffaella Asdente. Ritrovo Via Roma davanti al Museo Etnografico e della stregoneria, info e prenotazioni 338 6913335 (tutte le domeniche di luglio e agosto)



11.00. 121esimo raduno davanti al gigantesco monumento dedicato al Redentore, posto sul monte Saccarello con santa messa celebrata dal vescovo diocesano mons. Antonio Suetta. Evento a cura dell’Associazione Festa del Redentore

12.30. ‘Ca' di spiriti’ (aperiteatro): un viaggio alla scoperta di Triora, nel periodo della caccia alle streghe

21.00. Esibizione del Coro Mongioje



FRANCIA

MENTON



18.00. 72° Festival musicale di Mentone: concerto Anastasia Kobekina (Violoncello) e Tristan Pfaff (Pianoforte). Palazzo D'Europa (più info)

MONACO

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

17.00. 16° Festival Internazionale di Organo con Yanka Hékimova e Leonid Karev, organo a 4 mani, a cura della Direzione degli Affari Culturali. Cattedrale di Monaco (più info)

21.30. Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Sergey Khachatryan, violino. In programma: Toru Takemitsu, Franz Chubert e Jean Sibelius. Corte d'Onore del Palazzo dei Principi (più info)

NICE

10.00. ‘Ecco l’estate a 109’: 7 weekend fino a sabato 31 luglio 2021 con Concerti dal vivo, Danze urbane e acrobatiche, Spettacoli teatrali, Cinema all'aperto, Arti contemporanee, Mostre, Workshop, Food Truck e punto ristoro. Le 109, Route de Turin 89, sino al 31 luglio (la programmazione a questo link)



ROQUEBRUNE CAP MARTIN



19.30. Per il ‘Festival del Teatro’, ‘Cyrano’ di Cie Miranda. Parvis du Château des Lascaris (più info)





