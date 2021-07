Volley: Grafiche Amadeo conferma sponsor. Già iscritto ai due campionati di Serie C Maschile e Femminile

In questi giorni importante conferma per quanto riguarda il volley, infatti per il Riviera Volley Sanremo è arrivata la conferma della sponsorizzazione per il settore volley e Beach volley da Roberto Amadeo, il patron delle Grafiche Amadeo etichette su bobina, che conferma anche per la prossima stagione l'appoggio promopubblicitario per le squadre in serie c maschile e femminile.

La segreteria seguita da Alice Adamo ha già provveduto all'iscrizioni dei due principali campionati regionali dove il Grafiche Amadeo Riviera Volley Sanremo è protagonista da anni.

In fase di allestimento le due rose con qualche rientro e verifica per il ruolo di allenatore.

Intanto oltre al Grafiche Amadeo confermata la sponsorizzazione di Oliflor Vallecrosia, ditta di export florovivaistico, che anche quest'anno ha confermato il proprio appoggio per un movimento pallavolistico importante per l'estremo ponente ligure.