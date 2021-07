Tennis: alle battute conclusive il Torneo di Doppio Giallo 'Sociale' al TC Ventimiglia

Si conclude questa sera 31 luglio a partire dalle ore 18.30 il Torneo di Doppio Giallo "Sociale" iniziato lunedì 26 luglio (Sant'Anna) sui campi centrali del Tennis Club Ventimiglia, con la partecipazione di 24 "racchette". Nella foto di Eduardo Raneri vediamo quattro protagonisti della gara iniziale del torneo, da sinistra Sandro, Ezio, Iacopo e Stefano.



Nella partita di finale per il 1° e 2° posto saranno "accoppiati" a sorteggio i giocatori: Viale G., Belvedere, Zucchi e Lavazza; per il 3° e 4° posto scenderanno in campo: Ramponi, Ventrella, Farabella e Carpanelli. Seguirà la cerimonia di premiazione con il Presidente Francesco Marcianò, Dirigenti e Soci del Circolo. Ingresso libero per gli spettatori.