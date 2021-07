Al via le attività sportive della Polisportiva Salesiani con il calcio, rugby, downhill e mountain bike

La Polisportiva Salesiani Vallecrosia è pronta ad iniziare una nuova stagione. Le tre discipline, Rugby, DownHill/MTB e Calcio Giovanile, sotto la responsabilità del presidente William Campi, sono al lavoro per la proposta sportiva 2021/22.

Nei giorni scorsi si è riunita la sezione calcio per presentare le linee guida che verranno portate avanti e conseguire così quegli obiettivi che si dovrebbero sempre tener presenti quando ci si rivolge a dei bambini e ragazzi che iniziano o proseguono un cammino di formazione. L’esperienza di questi primi anni è stata particolarmente positiva visto anche il buon numero di adesioni e la risposta dei bambini e genitori nei confronti di chi, sinora ha operato.

Hanno accolto l’invito a collaborare per la stagione 2021/22 i seguenti Dirigenti: Marino Moraglia, Davide Panzitta, Riccardo Rossetti, , Mauro Chiossi, Paolo Corona, Gianni Soro, Gina Lourdes Quimi, Samuel Moraglia e Angelo Mamone. Il 6 agosto il nuovo Direttivo si riunirà per assegnare gli incarichi dirigenziali e tecnici per la prossima stagione.

Sono previsti due momenti di incontro con i giovani atleti il primo si svolgerà il 6 agosto presso i campi dell’Oratorio di Vallecrosia dalle 18 alle 20 e riguarderà tutti i bambini e le bambine nati negli anni dal 2013 al 2016, aperto non solo ai tesserati 2021/22 e a tutti coloro che vorranno conoscere la società e lo sport. Il secondo raduno si terrà il 18 agosto dalle 17.30 alle 19 sempre presso i campi dell’Oratorio di Vallecrosia; sono invitati tutti i ragazzi e le ragazze nati negli anni dal 2012 al 2009. Anche in questo caso la partecipazione è aperta a coloro che lo desiderano.