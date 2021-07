Riva Ligure: prosegue l'estate musicale, stasera doppio appuntamento in via Martiri e via Bixio

Questa sera a Riva Ligure, per l'esplosiva estate di manifestazioni nello splendido centro storico del borgo marinaro, doppio appuntamento musicale.

In via Martiri della Libertà, lato ponente, alle 21 si esibirà la band 'I Cerchi di Gesso' con un vasto repertorio di cantautorato italiano. Sempre dalle 21, in via Nino Bixio lato ponente si esibirà la band 'Premiato Cotonificio' con il motto 'non importo chi sono, importo chi suono'.

I concerti sono organizzati da Bar Aldo e Caffè del Corso con la collaborazione del Comune di Riva Ligure.