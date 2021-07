Taggia: cavo della corrente abusivo a 'penzoloni' sulla strada della stazione, rimosso stanotte dai Vigili del Fuoco (Foto)

Avevano installato un cavo elettrico, appendendolo tra un palo di legno ed un traliccio della Rt. Il fatto è stato scoperto stanotte sulla via di collegamento tra via San Francesco (nella zona del Comune) con la stazione e il centro commerciale di Taggia.

Ma, forse a causa del caldo o per una errata installazione, il cavo ha ‘mollato’ ed è risultato pericoloso per la circolazione ma, soprattutto, è risultato evidente al passaggio dei mezzi. Non si sa, infatti, da quanto tempo il cavo fosse stato installato e, soprattutto a cosa servisse, visto che non sono stati trovati apparecchi collegati.

Stanotte, poco dopo le 24, è stato dato l’allarme, visto il pericolo per la circolazione, specialmente nel caso di transito di un camion o se si fosse abbattuto sulla sede stradale. Sono così intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo e gli agenti della Municipale di Taggia.

E’ stata chiusa la strada e, alla presenza del vice Sindaco Espedito Longobardi e dei tecnici del Comune, è stato rimosso il pericoloso cavo, ripristinando le condizioni di sicurezza. Ora gli inquirenti cercheranno di capire chi ha installato il cavo, se fosse ancora funzionante e anche per quale motivo nessuno se ne fosse mai accorto.