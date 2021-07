Coronavirus: focolaio dopo una festa privata a Bussana di Sanremo, sette contagiati ma potrebbero aumentare

Mentre si continua a discutere su vaccino si o no, intanto aumentano i contagi anche nella nostra provincia e, uno dei casi che è saltato all’occhio dei sanitari imperiesi, riguarda una sorta di ‘focolaio’ arrivato da una festa privata che si sarebbe svolta nei giorni scorsi a Bussana, frazione di Sanremo.

Secondo le poche informazioni raccolte dai sanitari, si sarebbe trattato di una festa in un’abitazione della frazione a Est della città dei fiori, alla quale avrebbero partecipato molti giovani. Una serata tra musica, qualche drink e probabilmente nessun distanziamento sociale o precauzione.

Sono infatti 7 i contagiati della festa ma, secondo i sanitari di Asl 1 Imperiese non è da escludere che possano ulteriormente aumentare nei prossimi giorni. Al momento non è dato sapere se i contagiati e, in generale i partecipanti alla festa siano vaccinati mentre la direzione sanitaria dell’Asl sta eseguendo tutti gli screening necessari per ricostruire i contatti avuti tra loro.