Coronavirus: continuano ad aumentare i contagi, oggi 40 nella nostra provincia dove salgono anche i ricoverati

Non si ferma l’aumento dei contagi nella nostra provincia e in regione a conferma, purtroppo, del trend in salita del Covid-19. Anche oggi dobbiamo registrare un numero elevato di nuovi positivi, in particolare nell’imperiese, e anche del tasso di positività.

Sono infatti 156 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.452 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 3.967 antigenici rapidi), uno ogni 22,12 pari al 4,5%.

Nella nostra provincia sono 40 i nuovi contagiati, rispetto ai 24 del savonese, i 64 di Genova e i 26 di Spezia. Da registrare un morto, una 83enne a Genova mentre salgono anche i ricoverati: due in più a Sanremo.

Tamponi processati con test molecolare: 1.455.615 (+3.452)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 461.803 (+3.967)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 105.328 (+156)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.506 (+87)

Casi per provincia di residenza

Imperia 322 (+27)

Savona 230 (+18)

Genova 1.258 (+29)

La Spezia 414 (+15)

Residenti fuori regione o estero 50 (-)

Altro o in fase di verifica 232 (+8)

Totale 2.506 (+87)

Ospedalizzati: 42 (-); 9 (+1) in terapia intensiva

Asl 1 - 8 (+2); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 6 (+1); nessuno in terapia intensiva

San Martino - 11 (+2); 7 (+1) in terapia intensiva

Galliera - 11 (-2); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 0

Asl 4 - 3 (-2); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 3 (-1); nessuno in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.162 (+45)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 98.459 (+68)

Deceduti: 4.363 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 251 (+29)

Asl 2 - 156 (+63)

Asl 3 - 490 (+29)

Asl 4 - 92 (-3)

Asl 5 - 240 (-1)

Totale - 1.229 (+117)