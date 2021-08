Arma di Taggia: questa sera a Villa Boselli concerto di improvvisazioni pianistiche del M° Giorgio Revelli

Il festival internazionale di musica classica ‘Frequenze 20.0’ giunge agli ultimi due imperdibili appuntamenti che vedono protagonisti gli strumenti a tastiera.

Stasera alle 21 a Villa Boselli ad Arma di Taggia si svolgerà un raro concerto di improvvisazioni pianistiche dedicate ai 700 anni della scomparsa di Dante Alighieri ed ai 160 anni dalla pubblicazione delle più celebri illustrazioni della Divina Commedia, quelle di Gustave Doré.

Durante la serata il M° Giorgio Revelli al pianoforte improvviserà un intero concerto ispirandosi alle illustrazioni che verranno proiettate in contemporanea su grande schermo portando l’ascoltatore in un viaggio illustrativo visivo e musicale unico, tutto improvvisato tra gli stili più diversi della scuola classica da Brahms a Listz a Debussy per citarne alcuni. Un concerto ad immagini dunque come spesso ha abituato il pubblico di tutta Europa il musicista tabiese.

Un concerto raro quello di venerdì che Revelli aveva in calendario negli USA per tutto il 2021 ma che è stato riportato al 2022 a causa del Covid 19.