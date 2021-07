Nasce 'Dmo' per il rilancio turistico della provincia di Imperia. Lupi: "Sinergia per 'vendere' no la singola località, ma l'intero territorio" (foto e video)

Per il 70% è di proprietà delle Camere di Commercio e il restante 30% è ripartito equamente tra Confindustria, Confesercenti e Confcommercio. Per la guida di questa struttura gli accordi sono che il primo presidente sia designato dalla Camera di Commercio, che ha la maggioranza, e che successivamente si passi ad un criterio a rotazione tra le altre associazioni (la Camera può cedere il 19% delle sue quote anche ai comuni ma deve mantenere il 51%)

“Pubblico e privato nella costruzione della Dmo, dichiara il presidente della Camera di Commercio Enrico Lupi. L’obiettivo è di vendere il turismo in ambito nazionale e internazionale grazie alla professionalità degli operatori e degli addetti tramite una struttura ‘snella’ di tipo imprenditoriale. Avrà grande sviluppo e futuro. Apriamo alla collaborazione con tutti, sottolinea, soprattutto con i Comuni, destinatari della tassa di soggiorno. Sinergia quindi con la capacità finanziaria per “vendere” no la singola località, ma l’intero territorio della Riviera dei fiori. Ci sono già altre esperienze come a Savona e anche a La Spezia. Noi ci crediamo fortemente", ha concluso Lupi.