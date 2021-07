Imperia: la maggioranza denuncia "La Ponte ha aggredito verbalmente una giornalista, atto indegno"

"Condanniamo fermamente l'episodio di aggressione verbale compiuto dalla consigliera dei 5 Stelle Maria Nella Ponte ai danni della giornalista Angela Panzera, alla quale esprimiamo la nostra massima solidarietà”.

Sono le parole dei capigruppo di maggioranza in Consiglio a Imperia, Daniele Ciccione, Ino Ramoino e Orlando Baldassarre. “Mentre era in corso il Consiglio Comunale – proseguono - la Ponte si è messa a urlare e inveire nei corridoi del Comune contro la giornalista, rea di aver fatto un titolo non di suo gradimento. Un atto indegno e ingiustificabile, che si aggiunge alla lunga lista di comportamenti inqualificabili tenuti in questi tre anni dalla consigliera grillina”.

“Qui non si tratta di scontro politico – terminano i capigruppo - stiamo parlando di un'aggressione a una professionista che era lì per fare il suo lavoro. Ribadiamo la nostra massima solidarietà ad Angela e ci auguriamo che episodi di questo genere nei confronti degli operatori dell'informazione non si ripetano”.

La nostra redazione, vicina e solidale con Angela Panzera per l’accaduto, aveva deciso di comune accordo di soprassedere a quanto è successo, evitando di auto vittimizzarsi, come purtroppo accade spesso nel nostro settore. Ovviamente ringraziamo i capigruppo per la solidarietà espressa ad Angela, offesa ieri sera nel compimento del suo onesto e preciso lavoro.

Contestualmente condanniamo le parole del Consigliere Ponte, per un articolo scritto secondo le regole del giornalismo e senza nessun attacco allo stesso esponente dell’opposizione. Il Consigliere di opposizione, tra l'altro, ha proferito anche dure parole e insulti verso la nostra giornalista, minacciandola di non inviare più comunicati stampa alla nostra redazione. Ci auguriamo che, a breve, possa esserci un chiarimento tra le parti, anche per evitare strascichi che non avrebbero nessun seguito.