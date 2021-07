Da anni continui soccorsi estivi sul Rio Barbaira: un intervento costa 10mila euro, il Sindaco sta pensando di farlo pagare

Da anni si parla del costo dei soccorsi ai ‘laghetti’ e sul percorso di canyoning di Rocchetta Nervina. Luoghi incantevoli, sia chiaro, e meritevoli di gite e momenti di sport per tutti. Ma, altrettanto indiscutibilmente, i costi per soccorrere chi si fa male sono elevatissimi.

Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, 118, ambulanze e, soprattutto l’elicottero costano alla collettività mentre chi fa quel tipo di sport paga 4 euro al Comune e si presenta senza nessuna assicurazione. Oggi il Sindaco di Rocchetta Nervina ha lanciato una proposta, quella di far pagare i soccorsi a chi si fa male: “Non si può ovviamente negare a nessuno – ha detto Claudio Basso – di essere aiutato nel momento del bisogno, ma i costi sono elevatissimi per la collettività e bisogna pensare a qualcosa”.

L’esempio ci arriva dagli impianti sciistici dove, all’acquisto dello skipass, una quota è prevista per l’assicurazione che, in caso di soccorsi in pista, interviene per pagarli. Quanto costa un soccorso con l’elicottero? I Vigili del Fuoco rientrano nel costo che hanno quotidianamente i pompieri mentre, ad esempio, il Soccorso Alpino ha una convenzione con la Regione, ma anche questo è un costo.

C’è poi l’elicottero, l’esborso più elevato visto che costa circa 60 euro al minuto. Tenuto conto che tra la partenza e l’arrivo resta in volo circa due ore, un soccorso sul Rio Barbaira può arrivare a circa 6/7.000 euro. Aggiungendo i costi delle altre ‘forze’ che partecipano ai soccorsi, si può tranquillamente arrivare a 10mila euro.

Il suggerimento che ci permettiamo di dare al Comune di Rocchetta Nervina è quello di mettere delle regole al transito del Rio Barbaira e dell’utilizzo dei laghetti, magari con il pagamento di un biglietto, che poi consenta di mettere a disposizione del personale a disposizione e, ovviamente, anche i soccorsi magari facendo una assicurazione. Dopo tanti anni senza nessuna norma sarebbe ora di intervenire.