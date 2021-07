Coronavirus: ecco il numero dei contagiati a oggi comune per comune, i più alti Sanremo, Imperia e Ventimiglia

Sono Caravonica, Castellaro, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Diano Arentino, Pieve di Teco, San Lorenzo al Mare, Soldano, Terzorio e Villa Faraldi, i Comuni della nostra provincia che sono ‘Covid free’, ovvero senza nessun contagiato.

I dati diffusi oggi da Asl 1 Imperiese vedono Sanremo come città che ha il maggior numero di contagiati, con 94, seguita da Imperia con 73, Ventimiglia con 68. Quindi Bordighera 22, Taggia e Vallecrosia 17, Ospedaletti 16, Camporosso 15, Dolceacqua 14, Diano Marina e Airole 13 e via via a scalare gli altri.

I positivi sotto i 14 anni sono così suddivisi: Imperia 26, Sanremo 6, Ventimiglia 4, Perinaldo 3, Diano Marina 2; Vallecrosia, Ospedaletti, San Biagio della Cima, Airole, Bordighera e Isolabona 1.

Da evidenziare che sono presenti in provincia, rientrati dall’estero, 71 persone in isolamento fiduciario.