Coronavirus: crescono nuovamente i nuovi contagiati e il tasso di positività, a Sanremo due pazienti in terapia intensiva

Tornano nuovamente a crescere i numeri relativi al Covid in regione e nella nostra provincia, secondo il bollettino quotidiano fornito da Alisa. Sopra il 4% il tasso di positività ed aumentano nuovamente i contagi anche nella nostra provincia.

Sono infatti 122 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.974 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 3.308 antigenici rapidi), uno ogni 24,37 pari al 4,1%. In provincia di Imperia sono stati 36 i nuovi positivi, mentre 14 riguardano il savonese, 42 Genova e 25 Spezia.

Un altro morto in Liguria, un 93enne a Genova mentre, nella nostra provincia salgono a due i pazienti in terapia intensiva, sui 6 ricoverati.

Tamponi processati con test molecolare: 1.452.163 (+2.974)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 457.836 (+3.308)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 105.172 (+122)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.419 (+43)

Casi per provincia di residenza

Imperia 295 (+30)

Savona 212 (+8)

Genova 1.229 (-8)

La Spezia 409 (+13)

Residenti fuori regione o estero 50 (-1)

Altro o in fase di verifica 224 (+1)

Totale 2.419 (+43)

Ospedalizzati: 42 (+3); 8 (+2) in terapia intensiva

Asl 1 - 6 (-); 2 (+1) in terapia intensiva

Asl 2 - 5 (+1); nessuno in terapia intensiva

San Martino - 9 (+1); 6 (-) in terapia intensiva

Galliera - 13 (-2); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 0

Asl 4 - 5 (+2); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 4 (+1); nessuno in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.117 (+56)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 98.391 (+78)

Deceduti: 4.362 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 222 (-5)

Asl 2 - 93 (-6)

Asl 3 - 461 (+50)

Asl 4 - 95 (+18)

Asl 5 - 241 (+15)

Totale - 1.112 (+72)