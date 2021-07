Dulcis in fundo: prodotti di eccellenza, ricette tradizionali e innovative del maestro artigiano Luca Brancato

Proseguiamo il nostro viaggio con la Cna di Imperia per raccontare il territorio, la gastronomia, ma anche la storia, l'ambiente e il turismo. Un’occasione straordinaria per scoprire i migliori prodotti di artigiani, che con passione ed entusiasmo mantengono vive tradizioni secolari. Oggi andiamo a Vallecrosia, in una piccola via vicina all’ex mercato, dove un tempo venivano venduti fiori ed essenze molto preziose. Qui troviamo un laboratorio artigianale piccolo, ma di grande interesse, Dulcis in fundo, dove il titolare Luca Brancato offre ai suoi clienti una produzione di dolci straordinaria per varietà e prelibatezza.

(Riprese video e montaggio di MC- Massimo Cimiotti videomaker)

La produzione artigianale è il punto forte di questa azienda che si caratterizza per la ricerca di materie prime di grande qualità unita ad una originale vena creativa, ma sempre nel rispetto della tradizione.

Non è facile il mestiere del pasticcere, ma Luca miscela, unisce, mescola, cuoce e confeziona con esperienza e creatività materie prime di grande qualità. Il segreto del suo grande successo sta proprio nell’utilizzo dei migliori ingredienti abbinati ad una esecuzione a regola d’arte.

In produzione ci sono i classici della pasticceria ligure, piccoli dolci, torte e biscotti, fra i quali spicca il Pandolce o Panettone genovese, che viene prodotto durante tutto l’anno. Inoltre ci sono ottimi pasticcini dalle forme più varie e dai gusti tradizionali e nuovi.

Altro punto di forza del laboratorio sono le torte, adatte per ogni stagione e ricorrenza e molto varie per forma e gusto.

Da segnalare infine due prodotti nuovi:

Il “Pangoloso”, un dolce con uvetta e lievito madre che ricorda il panettone che viene venduto sottovuoto in barattolo di vetro. E il “Tortino al cioccolato con cuore al caramello” anche questo confezionato in barattolo di vetro e sotto vuoto per garantire lunga conservazione e mantenere intatto il sapore e la fragranza.

I barattoli di vetro possono essere restituiti al negozio e il loro prezzo scontato sull’acquisto successivo. Un’attenzione all’ambiente ed alla riduzione dello spreco che si accompagna alla cura della salute dei clienti con l’adozione di rigorose tecniche di produzione e utilizzando macchine moderne. Degna di nota anche una linea di dolci vegana.

Come spiega il direttore dell’associazione di categoria degli artigiani, Luciano Vazzano si tratta “prodotti di grande eccellenza, produzioni rare e De.Co. Sono i veri protagonisti di questo viaggio che porterà i lettori a scoprire le bellezze del territorio e da dove viene quello che mangiamo e da chi è prodotto. Ma soprattutto scopriremo anche il grande contributo degli artigiani alla conservazione dell’ambiente, alla salvaguardia delle tradizioni e ed allo sviluppo di un nuovo turismo esperienziale. Un viaggio fra le botteghe artigiane del Ponente ligure, che rappresentano anche un presidio di socialità per tanti borghi e vallate dell’entroterra. Un percorso alla scoperta di realtà artigianali, che non sono semplici laboratori o negozi, ma veri punti di ritrovo e di cultura, dove il lavoro dell’uomo genera bellezza e prodotti unici. Artigiani consapevoli dell’importanza del rapporto con l’ambiente e il territorio, custodi di tradizioni millenarie, ma aperti all’innovazione e con tante storie da raccontare”.

La Pasticceria “Dulcis in fundo” di Luca Brancato si trova a Vallecrosia in via Papa Giovanni XXIII n.24

Telefono 340 177 3024

Sito: www.dulcisinfundo.store/