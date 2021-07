Arma di Taggia: due gatte adulte hanno urgente bisogno di una nuova casa

Questa è la storia di Mami, una bella gatta tricolore di 14 anni e della sua “figlioletta“ di ben 10 anni. Hanno sempre vissuto insieme, libere e tranquille nello stesso luogo ad Arma di Taggia, ma questo posto adesso è stato venduto e i nuovi proprietari sono stati tassativi: le gatte devono essere tolte.

Quindi si cerca urgentemente un posto adatto per permettere loro di vivere libere, ma in sicurezza. Entrambe le gattine sono sterilizzate.

Per informazioni potete telefonare a Emanuela 3393670333 o a Sara 328 332 2608