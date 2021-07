Sanremo: grande successo per il primo 'Memorial Angelo Moroni', ieri sera le finali al 'Grammatica' (Foto)

Si sono svolte ieri, al ‘Grmmatica’ di Sanremo, le finali del primo ‘Memorial Angelo Moroni’ di calcio. Ha vinto l’Immobiliare Su.Ma allenata da Calvini e Stragapede, che ha battuto 5-1 in finale la ‘Sanre 08’ allenata da Bregliano e Borea.

Nella finale per il 3° e 4° si impone la ‘Top team 09’ su i ‘Blancos’ mentre al 5° posto i ‘Prontoghiaccio’ che battono i ‘NinjaFc’. Nelle altre due finali: 7° posto per i ‘Messi male’, 8° per ‘Controcorrente’, 9° per i ‘Granata’ e chiudono al 10° posto gli ‘Fc Argentina’.

Premi speciali a: Arbry Hika del ‘Prontoghiaccio’ come miglior difensore, a Mattia Lo Megro come miglior portiere e a Otis Caporusso come miglior realizzatore (20 gol in 6 partite). Miglior giocatore del torneo è stato il giovanissimo Mathias Principato, classe 2011. Grazie ai Bagni Nettuno la squadra vincitrice si è aggiudicata una cena per giocatori e staff.

“Ringraziamo tutti quanti si sono prodigati per la riuscita del torneo – evidenziano gli organizzatori – a partire dalla commissione tecnica, composta dai Mister Toniolo, Palagi, Condrò e Moroni ma anche ad Alice Scaburri, i fratelli Vecchie e quanti hanno premiato: i consiglieri comunali Robaldo, Pavone e Moraglia, il Ds Fava e Carlo Calabria”.

Grande soddisfazione per la Virtus Sanremo e la famiglia Moroni, felici per la quantità di spettatori che, in 4 giorni, hanno assistito numerosi agli incontri: “Abbiamo fatto davvero un gran bel lavoro. La formula è quella giusta e la gente ha apprezzato ma, per la prossima edizione, saranno presenti anche società professionistiche ed estere. Grazie a tutti per aver celebrato Angelo Moroni”.