Alla Sanremese Calcio, altri 3 colpi under in entrata: Nouri, Maglione e La Rotonda

La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la prossima stagione 2021/22 di Youssef Nouri, terzino classe 2001 ex Casale, e dei due centrocampisti Roberto Maglione, classe 2002 in prestito dal Genoa, e Diego La Rotonda, classe 2002, proveniente dalle giovanili del Torino.



Nato il 30 novembre 2001, Nouri è un terzino destro che ha grandi margini di miglioramento. Ha esordito in D nel Chieri, poi ha giocato in Eccellenza nel Canelli e quest’anno ha vestito la casacca nerostellata del Casale.



Nato a Latina il 2 marzo 2002, cresciuto nella Polisportiva Carso, Maglione è un centrocampista dotato di fisicità e di grande qualità tecnica che si è fatto notare nelle giovanili del Genoa. In rossoblù ha fatto tutta la trafila, arrivando fino in primavera.



Percorso parallelo per La Rotonda, nato a Susa il 23 marzo 2002, centrocampista polivalente di grande valore, cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Torino e arrivato, attraverso l’Under 17 e l’Under 18, fino in primavera. Il passato da calciatore del Torino del presidente Masu e i buoni rapporti con il club granata hanno fatto sì che La Rotonda, molto richiesto da altre società come il Città di Varese e l’Arzignano, scegliesse alla fine la Sanremese.



Si tratta di tre profili che, alla corte di mister Andreoletti, potranno crescere ulteriormente dal punto di vista tecnico e umano e potranno rappresentare più di un’alternativa nelle gerarchie della prima squadra in vista della stagione lunga e impegnativa che attende i biancoazzurri.