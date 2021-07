Vallecrosia: domani cinema e sabato teatro per il weekend di cultura e spettacolo per residenti e turisti

Ben oltre le aspettative, come presenza e gradimento del pubblico, l'avvio della rassegna organizzata dal Comune "Cinema nel Borgo Antico". Domani alle 21 la rassegna proseguirà in Piazza del Popolo a Vallecrosia Alta con la proiezione gratuita della pellicola 'La mia vita è uno Zoo' (anno 2011, regia di Cameron Crowe), con Matt Damon, Scarlett Johansson, tratto da una storia vera dove un padre vedovo,compra uno zoo semi-abbandonato sperando di farlo rifiorire e di gestirlo come un'impresa familiare.

Subito prima della proiezione, sempre Venerdì in Piazza del Popolo a Vallecrosia Alta, saranno premiati dall'Amministrazione Comunale gli Urban Theory, gruppo di artisti e danzatori di Vallecrosia che è distinto negli ultimi anni a livello nazionale e internazionale, si sono messi pure in luce in programmi televisivi come Italia’s Got Talent, Viva RaiPlay, oppure nel collegamento al prestigioso programma americano The Tonight Show di Jimmy Fallon e che sono stati inoltre ospiti con un'esibizione nella serata finale del festival di Sanremo 2021. Sarà proiettato sullo schermo anche un filmato di cinque minuti con estratti delle loro performance più importanti.

Sabato, con inizio alle 21,10 (primo spettacolo) e alle 22,30 (replica), nella bellissima cornice del parco di Villa Poggio Ponente ( Istituto Padri Somaschi) sulla Via Romana di Vallecrosia sarà messo in scena, sempre previsto nel calendario delle manifestazioni estive comunali, lo spettacolo teatrale Il fantasma di Canterville. La rappresentazione è tratta da un'opera di Oscar Wilde e sarà recitata dalla compagnia Reading & Drama della regista Lilia De Apollonia.

Tutte le iniziative culturali estive organizzate dal Comune sono ad ingresso gratuito.