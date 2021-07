L'amore per la montagna raccontato a Triora: due serate con Wildlife in Valle Argentina e Harald Philipp

Triora dedica due appuntamenti per parlare di amore per la montagna. Il primo si terrà domani con WildLife in Valle Argentina, ovvero Andrea Biondo e Magadalena Negro.

Un progetto che si sviluppa su Facebook, Instagram e YouTube dove, dal 24 aprile dell'anno scorso, vengono mostrati i luoghi più suggestivi della vallata. Un racconto locale attraverso scatti che donano emozioni. Nelle foto quella fauna selvatica che difficilmente si può incontrare se non appunto salendo sulle nostre montagne. Una passione che sarà raccontata domani nel Boschetto di Triora, a partire dalle 21.

Discorso simile verrà proposto con il secondo appuntamento, il 10 agosto, alle 21. Si parlerà sempre di amore per la montagna ma da un punto di vista diverso. Dalla valle Argentina si passerà alle vette delle Alpi e dell'Himalaya, passando per Dolomiti e Islanda con lo straordinario racconto per immagini di Harald Philipp.