Badalucco: domani sera al 'Book Festival' la presentazione del nuovo romanzo di Martin Beux

Domani sera alle 19, in piazza Umberto Eco a Badalucco, nell'ambito del ‘Book Festival’, il Club per l'Unesco di Sanremo presenterà il romanzo 'Prigionieri dell'Infinito' di Martin Beux, edito da Project, 2019. L'autore e il libro saranno presentati dalla dott.ssa Stefania Stefanelli, socia del Club.

Martin Beux, nato in provincia di Torino, si è trasferito da bambino a Sanremo. Laureato in Teoria e Tecnica della Mediazione Interlinguistica, ha conseguito un Master in relazioni Internazionali in Galles. Attualmente lavora a Montecarlo e vive in Costa Azzurra. Ha pubblicato due saggi, uno in spagnolo nel 2010 e uno in inglese nel 2012.

Prigionieri dell’infinito , pubblicato nel 2019 dalla casa editrice Leucotea, è il suo primo romanzo.