Il menù della Trattoria del Ponte di Verezzo si arricchisce di tre nuovi primi gourmet: Ravioli con ripieno di Funghi Porcini, Tagliolini di Lumaca e Risotto mantecato con le Lumache

Non c'è nulla di più appagante in questo periodo post emergenza sanitaria, che concedersi una pausa relax facendo tappa presso la Trattoria “Del Ponte”, storica realtà di Verezzo, completamente rinnovata, che offre quotidianamente un ricco e curato menu con piatti tipici stagionali e specialità a base di funghi porcini e lumache.

La cucina della Trattoria “Del Ponte” diretta dallo Chef Giuliano Filippi fonde tradizione e modernità, gusto e fantasia basandosi solo su ingredienti freschi e di prima scelta. Protagonisti sono i funghi porcini e le lumache, accuratamente selezionati per garantire la massima qualità. Dopo una ripartenza soddisfacente il menù della casa si arricchisce di nuovi piatti gourmet. Lo Chef Giuliano Filippi vi invita a degustare i suoi nuovi primi: Ravioli con ripieno di Funghi Porcini, Tagliolini di Lumaca e Risotto mantecato con le Lumache, un tripudio di sapori degno dei migliori buongustai.

La cucina dello Chef Giuliano Filippi è profondamente legata alla terra, è una cucina ricca di sensazioni e sapori del territorio, anche quando osa sperimentare nuove ricette, che non rendono mai banali le sue preparazioni.

Oltre ai secondi a base di carne o pesce, a grande richiesta si potranno ordinare anche funghi porcini impanati e fritti e lumache alla ligure.

La città di Sanremo ha riacquistato dopo una pausa forzata dovuta ai motivi che tutti ben conosciamo, un ristorante in una bellissima zona collinare, immerso nel verde e con un ampio dehors esterno affacciato sul torrente.

Il locale dispone di una grande sala interna che consente un distanziamento in tutta sicurezza e un'ampia terrazza; gli ambienti e l’arredamento sono stati rinnovati con semplicità ed eleganza.

La trattoria “Del Ponte” si occupa sempre di catering ed è in grado di creare piccoli e grandi eventi su misura per i suoi clienti. Organizza catering esterni cercando soluzioni che raccontino le ricette di famiglia della tradizione.

Il locale si trova a Verezzo di Sanremo in strada Sant’Antonio n.5 (Si sale da via Duca degli Abruzzi, si prosegue lungo la strada per Verezzo e poco prima di arrivare nella frazione, a 4 km dall'aurelia, sulla destra si vedono il ponte e la trattoria).

Per ulteriori informazioni o prenotazioni si consiglia di telefonare ai numeri 0184 559513 / 349.8200018 o visitando il Sito o la pagina Facebook.