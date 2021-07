Sanremo: spacciavano cocaina in un appartamento di via Roma, due extracomunitari arrestati dalla Polizia

Due extracomunitari, un 32enne di origine libica e un 38enne marocchino, sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile di Imperia, a Sanremo. Uno è in carcere a Sanremo mentre l'altro è irreperibile.

I due avevano impiantato un’attività di spaccio, che veniva messa in atto in un appartamento di via Roma nella città dei fiori. Veniva venduta cocaina e non è da escludere che all’interno dell’appartamento si svolgesse attività di prostituzione.

Molti i clienti che sono stati documentati dagli agenti della Polizia, nel momento dell’acquisto della ‘coca’. L’inchiesta potrebbe avere ulteriori risvolti nei prossimi giorni.