Taggia: sabato torna il servizio di farmacia sospesa insieme al Punto Donna

Sabato prossimo, a Taggia presso la Parafarmacia Cirelli di via Mazzini 65, tornerà il servizio di 'Farmacia Sospesa' a cura del Punto Donna. Quarta tappa dell'iniziativa sostenuta dal Comune che ha già riscosso grande partecipazione sia ad Arma che a Taggia e Levà.

Nel corso della giornata, dalle 8.30 alle 12.30, le persone che si recheranno in parafarmacia potranno donare prodotti di igiene intima, per neonati, per anziani e molto altro. Il Punto Donna provvederà a consegnare quanto donato a una pubblica assistenza del territorio che porterà i prodotti a chi ne ha più bisogno.