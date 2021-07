Alla Sanremese arrivano Andrea Acquistapace, Gabriele Aita e Matteo Ferro

La Sanremese Calcio si è assicurata le prestazioni sportive per la prossima stagione 2021/22 di Andrea Acquistapace, difensore classe 2000 ex Delta Porto Tolle, Gabriele Aita, difensore classe 2002 ex Fc Messina, e Matteo Ferro, portiere classe 2005, quest’anno negli allievi del Vado. Acquistapace e Aita sono due terzini sinistri promettenti, entrambi molto bravi in fase di spinta.



Nato a Lecco il 17 giugno del 2000, alto 1.80 per 67 kg, Acquistapace nonostante la giovane età ha già un curriculum di tutto rispetto. Ha esordito in D nella stagione 2017/18 nel Seregno, poi ha vinto i play off l’anno successivo con l’Inveruno e nel 2020 è stato promosso in C con il Campodarsego. Quest’anno ha militato nel Delta Porto Tolle. È già stato allenato da mister Andreoletti nel Seregno e nell’Inveruno.



Nato il 13 ottobre del 2002 a Castrovillari, alto 1.77, Aita è un prodotto del vivaio del Torino: ha giocato sia nell’Under 17 che nell’Under 18 granata; quest’anno ha militato in D nel FC Messina che ha vinto i play off nel girone I.



Matteo Ferro invece è un grande colpo in prospettiva, voluto fortemente dal presidente Masu su segnalazione del responsabile Scouting Marcello Panuccio. È un portiere classe 2005, quest’anno negli allievi del Vado, ma che ha trascorsi anche nel settore giovanile dell’Albissola. Ha fatto parte della rappresentativa Liguria. I genitori hanno accolto la proposta della nuova dirigenza, credendo nel progetto di rilancio del settore giovanile biancoazzurro. Ferro ha firmato il vincolo definitivo con la Sanremese: sarà aggregato alla prima squadra e partirà per il ritiro di Cantalupa con i suoi compagni.