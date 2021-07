Imperia: lunedì scorso l'assemblea fondativa della Conferenza Provinciale delle Donne Democratiche della provincia

Lunedì scorso si è tenuta l’assemblea fondativa della Conferenza Provinciale delle Donne Democratiche della provincia di Imperia, un luogo autonomo di incontro e di confronto fra iscritte e non iscritte al PD e dove sarà possibile fare rete dal livello del territorio provinciale fino a quello nazionale.

Un luogo di elaborazione politica di progetti per il contrasto alle discriminazioni di genere e per l’empowerment femminile. Nel corso di una riunione molto partecipata e in cui sono state messe le basi delle tematiche che la Conferenza provinciale intende affrontare per i prossimi quattro anni, sono state elette come delegate all’Assemblea Regionale: Ines Bulgarelli, Manuela Giraudo, Giusy Romeo e Mariella Rossi, mentre Monica Bersanetti è stata eletta portavoce. della Conferenza.