L’estate 2021 riapre il Ponente ai turisti stranieri e si rivedono anche i primi americani

Tra l’acceso dibattito sul ‘green pass’ e i timori di nuove ricadute covid, per il momento il Ponente fa i conti con un’estate da record per il comprato del turismo. La proverbiale boccata di ossigeno dopo un anno e mezzo di difficoltà.

I turisti affollano le città, le spiagge sono ormai al completo da tempo e è spesso difficile trovare posto al ristorante nel weekend. Tutti ottimi segnali. E stanno tornando anche i turisti stranieri, grandi amanti della Riviera, sia sul mare che nell’entroterra. E non ci sono particolari segnali di disdette per via del nuovo aumenti dei casi e della temuta variante delta.

“In linea di massima non abbiamo notizie di particolari disdette, finché la situazione è stabile e le regole sono queste procediamo - commenta ai nostri microfoni Igor Varnero, presidente provinciale di Federalberghi - è ripartito il turismo europeo continentale, mancheranno completamente gli inglesi ma non gli altri flussi da Germania, Benelux, Francia e Italia e c’è anche qualche segnale di movimento di americani”.

“Le spiagge sono tutte al completo, le città stanno vivendo bene sul piano della ristorazione e anche gli alberghi si stanno riempiendo” conclude Varnero, confermando così una situazione tutto sommato rosea per le mete turistiche del Ponente ligure. Anche se resta sempre la grande incognita dei trasporti, vero fardello in un angolo dimenticato d’Italia.