Mobilitazione di soccorsi, nella tarda mattinata di oggi, nella zona di San Pietro sulle immediate alture di Sanremo, per un cane caduto in un dirupo.

Sul posto sono confluiti i Vigili del Fuoco del distaccamento matuziano, che stanno lavorando per recuperare il cane. L’animale, secondo le prime impressioni, non è in gravi condizioni.