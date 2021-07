Sanremo: anche stasera lunghe code al Palafiori per la 'Open night' vaccinale, tutti a caccia del 'Green pass' (Foto)

Dopo i 1.724 vaccini effettuati lunedì in tutte le Asl liguri (a cui si devono sommare le 738 dosi somministrate ieri all’Hub della Foce a Genova) questa sera si replica con le ‘Open Night’ in tutta la Liguria, compreso il Palafiori di Sanremo.

E, a conferma che il ‘Green pass’ dal 5 agosto mette timore a chi potrebbe non avere la possibilità di andare nei locali o altro, sta mettendo in fila centinaia di persone, anche questa sera di fronte al Palafiori di Sanremo. Dopo la serata non di grande successo lunedì scorso a Camporosso, sembra che oggi nella città dei fiori si potranno superare i 400 vaccini previsti da Asl 1.

Sarà possibile vaccinarsi sia per la prima dose che per anticipare la seconda. “Dalla scorsa settimana – ha detto in proposito il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti - in merito alle vaccinazioni in Liguria proprio grazie agli hub che hanno aperto agli accessi senza prenotazione e al ‘Green Pass’, c’è stato un balzo in avanti nella campagna vaccinale che ci permetterà a settembre di ripartire in sicurezza”.

Dopo la ‘Open Night’ di questa sera a Sanremo, domani si proseguirà a Imperia, dove è stata anticipata di 24 ore, come sempre al Palasalute dalle 20 alle 23.

Sono state 15.691, in tutta la Liguria, le vaccinazioni effettuate nelle ultime 24 ore di cui 13.305 di tipo freeze (Pfizer e Moderna) e 2.386 di tipo cold (AstraZeneca e Johnson) per un totale di 1.673.668 dosi somministrate dall’inizio della campagna vaccinale, il 93% sul consegnato.