Sabato a Sanremo e Imperia nuova protesta 'Basta Dittatura' contro l'obbligo del green pass

Così come visto sabato scorso, l'obiettivo del movimento è di radunarsi in piazza e gridare slogan contro l'obbligo del green pass e contro il governo visto come una dittatura, tanto da paragonarlo al regime nazista. Non si definiscono no vax, in quanto nelle proteste di sabato sono scese in piazza anche diverse persone vaccinate. I manifestanti vorrebbero libertà di scelta sulla vaccinazione Covid e non essere costretti da una certificazione. Così come non negano l'esistenza del Covid ma lo paragonano alla stregua di tante altre malattie che rischiano di portare alla morte.



L'obiettivo di questa nuova azione di protesta è di mettere il governo alle strette in vista del 6 agosto quando scatterà l'obbligo del Green pass per usufruire ad esempio degli spazi al chiuso di bar e ristoranti ma anche di eventi e altre situazioni del quotidiano. Gli organizzatori assicurano che sabato prossimo non sarà l'ultimo, anzi.