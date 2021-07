Bordighera: atti vandalici notturni, la preoccupazione dei commercianti sul lungomare per agosto

I gestori di bar, ristoranti e stabilimenti balneari del lungomare Argentina sono preoccupati per gli atti vandalici provocati nella notte, dopo la chiusura, da incivili gruppi di giovani scatenati.

Alcuni di questi spiacevoli eventi li avevamo descritti e documentati circa un mese fa, episodio in cui, addirittura, una panchina fu lanciata sulla spiaggia dalla passeggiata. A quanto pare durante gli ultimi weekend non sono stati riscontrati particolari problemi sebbene qualche piccolo danno al materiale esterno, tavoli e sedie, non manca mai.

La preoccupazione resta, agosto è alle porte ed è sempre un periodo in cui l'affluenza aumenta per fortuna ma di conseguenza i rischi. I gestori sperano che tutto fili liscio senza ostacoli. “Intensificare i controlli durante le ore notturne – dicono i commercianti del lungomare Argentina - potrebbe essere una soluzione”.