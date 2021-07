Ventimiglia: proseguono le opere di manutenzione e potatura in città, oggi interventi in via Caduti del Lavoro (Foto)

Lavori di manutenzione questa mattina in via Caduti del Lavoro e zone limitrofe a Ventimiglia. Gli operai del Comune hanno lavorato per il ripristino e le potature necessarie durante l'estate.

Dai dettagli del centro città fino alle frazioni, dal cuore alla zona periferica, quindi lungo le arterie collaterali che collegano le località. In attesa del mese di agosto, il periodo di maggiore affluenza e apice della stagione estiva, prosegue l'impegno e il proposito di riordinare la città nei luoghi d'ingresso e non solo al fine di migliorare e rendere maggiormente piacevole il paesaggio urbano e ciò che compone lo scenario cittadino.