Sanremo: uno spazio per i giovani, 'Villa Citera 3.0' riparte da una mostra fotografica

A Sanremo, Villa Citera 'riparte' dalla mostra fotografica di Matilde Gentili e Damiano Giunta, due giovanissimi artisti matuziani. Ieri c'è stato il vernissage con più di 50 persone che hanno apprezzato gli scatti che hanno un filo conduttore le 'partenze'. Tema appropriato quindi per la villa che si riattiva come punto di riferimento e aggregazione per quei giovani (dai 15 ai 30 anni) che hanno bisogno di uno spazio da riempire liberamente. Villa Citera 3.0 è un progetto del Centro di Solidarietà Ancora, in collaborazione con il Comune di Sanremo.



Presente all'inaugurazione anche il vicesindaco e assessore alle politiche giovanili Costanza Pireri che ha apprezzato la mostra in tutte le sue parti: “Gli scatti di questi ragazzi non sono solo pieni di creatività, ma anche pieni di anima e di storie da raccontare”.

Oltre agli artisti l'evento ha visto come protagonista l'associazione ludica “Caruggi & Dragons” specializzata in giochi di ruolo e da tavolo che ha riempito l'Aula Studio di vari giochi, sia per completi neofiti sia per giocatori esperti.

“E' essenziale per Sanremo avere un luogo dove poter riunirsi e ritrovare una socialità che purtroppo in questo momento è venuta a mancare - afferma il presidente dell'associazione Jack Taggiasco - il nostro scopo principale è quello di divulgare la cultura dei giochi in scatola e dei giochi di ruolo su tutto il territorio”.