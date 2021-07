Sanremo: Armando 'L'uomo che sussurra ai pomodori', anche quest'anno a San Giacomo un raccolto da record (Foto)

Anche quest’anno a San Giacomo raccolto di pomodori da record, nella campagna di Armando Ranzo, agricoltore che vive nella frazione sulle alture di Sanremo.

Come lo scorso anno il 74enne che è in pensione, ma che lavora da sempre la campagna e produce frutta verdura di grande qualità, ha raggiunto numeri e grandezze da record per i suoi ‘cuore di bue’.

“Ho sempre lavorato la terra e – ci ha detto – dopo aver raggiunto la pensione ho continuato sempre a piantare frutta e verdura”. Armando si definisce ‘L’uomo che sussurra ai pomodori’, è nato e cresciuto a San Giacomo.

(Foto di Tonino Bonomo)