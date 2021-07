Bordighera: dibattito ‘Ginkgo Biloba’ in piazza della Stazione ieri in Consiglio, le nuove protezioni le aiuteranno? (Foto)

Eccole le protezioni installate a difesa degli alberi di ‘Ginkgo Biloba’ che sorgono al centro della nuova Piazza della Stazione sulla zona pedonale costeggiata dai posteggi.

Il sostegno è stato inserito a difesa delle piante, particolarmente in sofferenza a causa del traffico e dalle conseguenti manovre delle vetture che sopraggiungono. Già prima del Consiglio di ieri sera, l'opposizione bordigotta aveva evidenziato la questione che infatti è stata discussa in riunione da Mara Lorenzi (Civicamente Bordighera). Il dibattito ha prodotto qualche attrito fra la consigliera e l'assessore Laganà che si è difeso.

Sostanzialmente adesso quello che conta è il benessere delle piante di origine cinese, utilizzate soprattutto per fini ornamentali, che si spera, possano riprendersi e non subire più lo stress determinato dalle automobili in cerca di parcheggio.