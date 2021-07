Estate impegnativa per la Ginnastica Riviera dei Fiori: uno sguardo al futuro

Estate impegnativa per la Asd Ginnastica Riviera dei Fiori che, in funzione di un calendario della FederGinnastica con importanti gare già in settembre /ottobre, avrà pochi giorni di vacanza a disposizione. I gruppi agonistici delle varie sezioni sono al lavoro, e si sta cercando di recuperare la fascia ‘allievi’ che per il covid ha avuto un lungo periodo in cui non si è potuta allenare all’interno delle palestre.

"La sezione di ritmica , disciplina che non si capisce per quale motivo, cerca sempre nuove soluzioni tecniche che comportano un surplus di lavoro per i ginnasti ed i tecnici, sta inserendo le nuove difficoltà e preparando le gare individuali e di squadra nei livelli gold e silver. - affermano dalla ASD - Sarà riconfermato l’intero staff tecnico con Daniela Breggion , Monia Stabile, Alice e Lorenza Frascarelli, Andrea Vittoria Rosso e Vittoria Arieta".

"Per l’artistica femminile si stanno valutando le possibilità per un’eventuale collaborazione ‘esterna’ col tecnico Eleonora Gabrielli esperta e da anni impegnata con ginnasti che militano nella serie A e B di questa sezione con la società piemontese Forza e Virtù di Novi Ligure. - aggiungono dalla Ginnastica Riviera dei Fiori - Al momento le nostre ginnaste si stanno allenando presso l’attrezzata palestra del Polo Sportivo del Mercato dei Fiori e in Via Volta finalmente tornata disponibile e che è sede di un corso estivo aperto a tutti. I tecnici sono Angelica Stella, Sonia Di Marcoberardino e Marzia Riccardi".

"Per la sezione maschile e l’acrobatica si cerca di capire come formare i gruppi e con quali prospettive di gare .Intanto il Teamgym sarà in gara con due squadre alla terza prova del Campionato Nazionale Gold in programma a Lignano Sabbiadoro dal 29 al 31 luglio. Per i senior si alterneranno nelle progressioni acrobatiche al tumbling e al minitrampolino Natalia Cosenza, Francesco Bianchi e nella doppia veste di atleta e tecnico Giunta Damiano. Per la squadra junior ci saranno Alice Eremita, Emma Ortu, Sofia Bolla e Thomas Soscara, Elisa Addiego il tecnico che li seguirà in questa trasferta".

"Infine il trampolino elastico che dopo gli ultimi confortanti risultati nel settore silver sta cercando di incrementare il valore degli esercizi con un gruppo di giovani ginnasti che dimostrano buona volontà e doti. Sarà un’importante occasione di crescita l’organizzazione del Gymcampus Diffuso TE che la FGI ha scelto di organizzare presso il Mercato dei Fiori con l’organizzazione affidata alla Riviera dei Fiori. - ricordano - In nuovo progetto Federale dei Gymcampus sembra molto interessante, con la creazione di poli di allenamento settimanali (dal 2 al 7 agosto quello di Sanremo), in cui la Federazione manda tecnici di alto livello e alcuni ginnasti ‘dimostratori’ che serviranno da stimolo ai ginnasti partecipanti. A Sanremo i tecnici designati saranno Anatoly Titov, Maria Poddubnaya , la DTR Lombardia Ramona Rimoldi , la DTR Liguria Giulia Bellone e gli altri tecnici dei 36 ginnasti partecipanti di Liguria, Lombardia e Toscana. Sarà presente la ginnasta Chiara Cecchi, una delle migliori ginnaste juniores della specialità in Italia e a livello europeo".

"In questo mese di luglio la nostra associazione ha collaborato alla realizzazione ,insieme a molte associazioni di vari sport del territorio, di due ben riuscite edizioni di Educamp Coni (Sanremo e Taggia&ValleArgentina) che vedranno la festa conclusiva venerdì 30 luglio alle ore 16 presso il campo Ezio Sclavi di arma di Taggia dove sono stati invitati oltre 300 giovani che hanno partecipato ad una o più settimane del progetto" - concludono dalla asd.