Calcio amatoriale: domani dalle 19 semifinali e finali della prima edizione del 'Memorial Angelo Moroni'

Atto finale, domani dalle 19 al campo ‘Grammatica’ di Sanremo, per il primo memorial ‘Angelo Moroni’. Dopo tre giorni di sfide si sono giocate le semifinali e le finali del torneo organizzato dalla Virtus Sanremo Calcio 2011.

Saranno queste quattro squadre a giocarsi il trofeo: Blancos contro Immobiliare Suma e Top Team 09 contro La Sanre 08. Per le finali di consolazione si partirà dalle 19 con:

10°/9° posto Fc Argentina vs Granata

7°/8° posto Messi Male vs Controcorrente

5°/6° posto ProntoGhiaccio vs Fc Ninja

A seguire le premiazioni sul campo con tanti ex allenatori e giocatori che hanno conosciuto il compianto Angelo Moroni.