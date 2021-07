Taggia: domani sera alla sala 'Samuel Beckett' lo spettacolo del Teatro dell'Albero 'Good morning blues'

Domani sera alle 21.30, alla sala ‘Samuel Beckett’ del Teatro dell’Albero di Taggia, appuntamento con ‘Good morning blues’.

Uno spettacolo che si snoda tra poesia e musica fuse in un dialogo intenso e coinvolgente fatto di rimandi e di variazioni proprio come nella migliore tradizione jazz. Parole e versi dei neri d’America; la voce a volte disperata del profondo sud che è all’origine del blues evocata dal suono rauco di un sax. Un concetto matematico afferma che le rette parallele si incontrano all’infinito e cioè nel punto infinito, non fatto di materia. Il punto infinito deve essere qualcosa che assomiglia a questo: musica che diventa verso e verso che diventa musica. Due rette che apparentemente sono parallele, che hanno trovato il loro infinito. Due mondi che trovano la via attraverso la parola e il suono, unico canale che permane, predispone e ci lascia andare.

Lo spettacolo è con Loredana De Flaviis, Franco La Sacra, Paolo Paolino; al Sax dal vivo: Davide Ravasio; aiuto Regia: Daniela Di Gregorio; costumi, scenografia e regia di Carlo Senesi.