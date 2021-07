Intervento del personale del 118 e dei Vigili del Fuoco, questa notte intorno alle 2.30 per l’uscita di strada di un’auto che, con a bordo due ragazzi, è uscita di strada sulla via Aurelia ad Arma di Taggia.

Arrivati i soccorsi i due erano già fuori dall’auto e, fortunatamente, non hanno riportato gravi ferite. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area mentre i due giovani sono stati curati per le lievi ferite riportate.