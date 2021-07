Scomparsa di Francesco Brilla, il ricordo e il cordoglio dell'Amministrazione Bianchi di Montalto Carpasio

“Giovedì prossimo, 29 luglio, alle 15.30, nel Cimitero di Oneglia ci sarà l'ultimo addio a Francesco Brilla. Vorrei far giungere ai suoi cari, all'A.N.P.I e all'Istituto Storico, la vicinanza dell'Amministrazione Bianchi di Montalto Carpasio e ancora un grazie a Francesco per tutto l'amore e l'impegno che in questi anni ha profuso per il Museo di Costa di Carpasio. Non ci sono parole per descrivere questo dolore e sconforto che pervade tutti quanti noi che abbiamo avuto l'onore di averlo conosciuto. Ciao Francesco, ricordati che Costa e Montalto Carpasio non ti dimenticheranno mai.

Valerio Verda, Vice Sindaco Montalto Carpasio”