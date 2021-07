Per la prossima stagione 2021/22 alla Sanremese Calcio arriva il difensore Luca Gatelli

La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la prossima stagione 2021/22 del difensore centrale Luca Gatelli, quest’anno all’Arconatese.



Nato il 14 aprile 1999 a Milano, cresciuto nelle giovanili del Renate, Gatelli ha al suo attivo già tre stagioni in serie D: prima di passare all’Arconatese per due anni ha militato nell’Inveruno ed ha fatto parte della squadra guidata proprio da Andreoletti che vinse i play off nel maggio del 2019 battendo prima la stessa Sanremese in semifinale e poi in finale il Ligorna.



Difensore centrale dotato di buona tecnica e visione di gioco, è molto portato nella costruzione dal basso: predilige uscire testa alta e palla al piede dalle situazioni difficili e quando può si fa notare in appoggio al centrocampo. Non farà certamente fatica ad entrare negli schemi del tecnico bergamasco che già conosce alla perfezione.



“Quando il mister mi ha chiamato – spiega Gatelli – ho accettato subito, anche se avevo altre richieste, in particolare dal Sestri Levante. Non potevo dire di no: Sanremo è una piazza affascinante, la nuova società ha un progetto ambizioso e sta allestendo un organico di tutto rispetto. Ci sono i presupposti per fare bene. Sono un difensore centrale e ho sempre giocato in quella posizione: so che davanti a me ho una coppia fortissima che è stata riconfermata (Bregliano – Mikhaylovskiy, ndr), ma cercherò di dare ugualmente il mio contributo per portare in alto la Sanremese e regalare ai nostri tifosi le soddisfazioni che meritano“.