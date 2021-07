Nuoto: la Rari Nantes Imperia conquista ben 12 medaglie alle finali di Genova

Rari Nantes Imperia protagonista alle Finali Regionali di Nuoto in vasca lunga (50 metri). Nel weekend appena trascorso, presso la piscina ‘Sciorba’ di Genova, la squadra allenata da Davide Dreossi si è distinta vincendo 12 medaglie, collezionando record e Personal Best.

Condottiero della spedizione è stato Lorenzo Giordano che ha vinto tre ori nei 50 (29.58), nei 100 (1’04.71) e nei 200 Rana (2’23.6), categoria ‘Ragazzi’. In tutte e tre le distanze, ha fatto registrare il miglior crono personale facendo segnare il record regionale. L’atleta ha ricevuto i complimenti dalla Federazione Regionale e dal tecnico Dreossi:” A lui va una menzione speciale: durante questo week-end di Finali Regionali nuota i 50 ed i 100 Rana sotto i tempi limite richiesti dalla FIN per la partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti.”



Ha brillato Giulia Viacava vincitrice dell’oro sia nei 50 (27.33) che nei 100 metri (59.70) Stile Libero Juniores , raggiungendo anche il bronzo nei 50 Dorso Juniores.



Straordinarie prestazioni di Elisa Cifelli che vince l’oro sia nei 50 (34.08) che nei 100 Rana Juniores, con Personal Best, (1’15.0) . A questi si aggiungono anche un quinto posto nei 200 Misti.

Protagonista del week-end anche Soraya El Baraka che ha raggiunto l’argento nei 200 Rana Cadetti e vinto il bronzo nei 100 Rana.



Eleonora Mela ha vinto l’argento nei 200 Stile Libero Juniores (con miglior crono personale) e ottenuto il terzo tempo nei 200 Misti ma una virata irregolare non le ha consentito di ottenere la medaglia di bronzo. Argento anche per Martina Acquarone nei 200 Rana Juniores che ha firmato il suo Personal Best.

Al termine della rassegna ha parlato Davide Dreossi: "Queste Finali ci hanno regalato tante soddisfazioni ed ho visto tanti miglioramenti. Per me sono stati giorni emozionanti. Da un lato, erano la chiusura di stagione per molti atleti ma per altri erano l’ultimo step prima delle Finali Nazionali di Roma, che cominceranno mercoledì 4 agosto. In settimana conosceremo le graduatorie e potremo annunciare i nomi di coloro che andranno al Foro Italico".