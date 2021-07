CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 26 luglio 2021

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film alla Sala 2 del cinema Imperia di Oneglia



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- BLACK WIDOW – ore 17.30 - 21.15 – di Cate Shortland - con Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, William Hurt, David Harbour – Azione/Avventura/Fantascienza - "Quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger…”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- SOGNANDO A NEW YORK – ore 17.20 – di Jon M. Chu con Anthony Ramos, Corey Hawkins, Leslie Grace, Melissa Barrera, Daphne Rubin-Vega – Drammatico/Musical - "Si respira il profumo di un 'cafecito caliente' davanti alla fermata della metropolitana della 181a Strada, dove un caleidoscopio di sogni raduna una comunità vibrante e compatta. Al centro di tutto ciò, c'è Usnavi, il simpatico e magnetico proprietario di una bodega, che per evadere dalla sua routine quotidiana spera, immagina e canta una vita migliore…”

Voto della critica: ***

- OLD – ore 17.45 - 21.30 – di M. Night Shyamalan - con Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung, Nikki Amuka-Bird – Thriller - "Un gruppo di persone si trova in vacanza in un idilliaco pezzetto di paradiso, una spiaggia tropicale distante dalle note mete turistiche. Tuttavia mentre si stanno rilassando al sole si rendono conto ben presto che c'è qualcosa che non va: un misterioso fenomeno li sta facendo invecchiare a ritmo accelerato tanto da ridurre la loro intera vita a poche ore…”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- MARX PUO’ ASPETTARE – ore 17.40 - 20.30 – di Marco Bellocchio - con Marco Bellocchio - Documentario - "Marco Bellocchio, attraverso la sua famiglia, fa rivivere la storia di suo fratello gemello Camillo, morto suicida il 27 dicembre del 1968, senza filtri o pudori, quasi una indagine, che ricostruisce un'epoca storica e tesse il filo rosso di tanto suo cinema. Una storia totalmente autobiografica, ma che vuole essere ‘universale’: una riflessione sul dolore dei sopravvissuti, ma soprattutto sulla volontà di nascondere la verità alla madre, convinti che altrimenti non avrebbe sopportato la tragedia…”

Voto della critica: ****

Cinema all'aperto in Piazza Borea D'Olmo

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- I CROODS 2 – ore 21.00 – di Kirk De Micco, Chris Sanders, Joel Crawford con le voci di Alessandro Gassmann, Virginia Raffaele, Benedetta Porcaroli, Francesco Pannofino, Alice Pagani – Animazione/Avventura - "La famiglia preistorica dei Croods è riuscita a sopravvivere alla fine del mondo, affrontando innumerevoli pericoli e disastri, sfuggendo ad enormi animali preistorici e abbandonando la sicurezza della loro caverna. Adesso però si troveranno di fronte alla sfida più ardua di tutte: l'incontro con un'altra famiglia, i Superior. Dopo aver trovato un luogo paradisiaco dove mettere radici, i Croods incontrano i Superior che sembrano essere a tutti gli effetti un gradino più in alto sulla scala evolutiva. Le tensioni sono forti e sembra che non ci sia modo di trovare un terreno di incontro, fino a quando una nuova minaccia spingerà le due famiglie a unirsi contro il destino…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- BLACK WIDOW – ore 20.45 – di Cate Shortland - con Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, William Hurt, David Harbour – Azione/Avventura/Fantascienza - "Quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- SNAKE EYES – ore 21.15 – di Robert Schwentke - con Henry Golding, Andrew Koji, Úrsula Corberó, Samara Weaving, Haruka Abe – Azione/Avventura/Fantasy - "Snake Eyes viene accolto in un antico e segreto clan giapponese chiamato Arashikage, dopo aver salvato la vita del loro erede legittimo. Una volta arrivato in Giappone, Snake Eyes impara dagli Arashikage le vie del guerriero ninja e trova anche un posto da potere chiamare casa. Ma, quando i segreti del suo passato vengono svelati, l'onore e la lealtà di Snake Eyes saranno messi alla prova, rischiando di incrinare la fiducia di coloro che gli sono stati più vicino…”

Voto della critica: **



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- LA NOTTE DEL GIUDIZIO PER SEMPRE – ore 21.00 – di Everardo Gout con Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas, Cassidy Freeman, Leven Rambin – Azione/Thriller - "Adela e Juan sono in fuga da un cartello della droga in Messico e trovano sollievo in un ranch in Texas. La loro pace però non durerà molto perché un gruppo di ribelli, durante la notte dello ‘Sfogo’, decide arbitrariamente di prolungare il tempo previsto dalla legge per infrangere ogni regola e dare libero sfogo alla violenza e ad azioni malvagie senza essere puniti…”

Voto della critica: ****



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

- BLACK WIDOW – ore 21.30 – di Cate Shortland - con Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, William Hurt, David Harbour – Azione/Avventura/Fantascienza - "Quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- RIFKIN'S FESTIVAL – ore 21.00 – di Woody Allen - con Wallace Shawn, Gina Gershon, Louis Garrel, Christoph Waltz, Elena Anaya, Sergi López – Commedia - Mort Rifkin è sposato con Sue, ufficio stampa di cinema. Il loro viaggio al Festival del Cinema di San Sebastian, in Spagna, è turbato dal sospetto che il rapporto di Sue con il giovane regista suo cliente, Philippe, oltrepassi la sfera professionale. Il viaggio è però per Mort anche un'occasione per superare il blocco che gli impedisce di scrivere il suo primo romanzo. Ossessionato dai grandi classici del cinema diretti da famosi registi come Bergman, Fellini, Godard, Truffaut e Buñuel, Mort è infastidito dagli elogi per il "banale" film di Philippe. I suoi sprezzanti giudizi, in totale contrasto con l'ammirazione che Sue ha per il regista, mettono a dura prova una relazione già fragile. L'umore di Mort migliora sensibilmente quando incontra la dottoressa Jo Rojas, uno spirito affine che vive una situazione matrimoniale burrascosa con il marito Paco, pittore dal temperamento impetuoso. Così, mentre Sue trascorre le giornate con Philippe, il rapporto tra Mort e Jo si fa sempre più profondo e il suo amore per i classici del cinema si ravviva ulteriormente. Osservando la propria vita attraverso il prisma di quei capolavori cinematografici, Mort scopre una rinnovata speranza per il futuro…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

