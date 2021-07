Alcuni residenti di zona Foce a Sanremo ci hanno inviato le foto di un immobile in totale stato di degrado in via San Rocco, la stradina che porta alle spiagge:

“Anche se immaginiamo si tratti di uno stabile privato e che quindi spetti al proprietario un intervento, chiediamo al Comune di sollecitare chi di dovere alla sistemazione dell’immobile, che si trova in totale stato di degrado e che rischia probabilmente di crollare”.