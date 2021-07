Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 26 luglio a domenica 1 agosto in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 26 LUGLIO



SANREMO



Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

10.00. ‘La Sanremo di Italo Calvino’: visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino alla sua casa, alle scuole da lui frequentate ed ai luoghi da lui preferiti, con lettura di brani dei racconti sanremesi, dove sono stati ambientati (7 euro). Ritrovo sotto il ‘pino’ di Piazza Colombo, tutti i lunedì sino al 6 settembre, info 338 1375423 (più info)

15.00-23.00. Esposizione ‘Il Festival della Moda Maschile 1952-1990. La grande Bellezza dei Maestri Sartori’. Sala Privata e Sala Dorata del Casinò Municipale, ingresso libero, fino al 17 agosto

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.00. Teatro per bambini a cura del Teatro dei Mille Colori: spettacoli dedicati alle famiglie. Villa Nobel

IMPERIA

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)



VALLECROSIA



21.00. Concerto di Pacha feat Krea. Pista di Pattinaggio

BORDIGHERA

17.30. Bordighera storie e leggende: accompagnati dalla guida turistica Marco Macchi si visiterà il centro storico, partendo dalla chiesa di Sant’Ampelio, per poi salire alla batteria del ‘Marabutto’, passare davanti al palazzo comunale ed infine salire al centro storico (8 euro), tutti i lunedì sino al 6 settembre. Prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

20.30. Aspettando il concerto, per ‘Spazio autori’, Silvia Alborno e Carmen Ramò presentano ‘Il telegrafista di Margherita’. A cura della libreria Amico Libro di Bordighera. Giardini Lowe

21.30. Per la 15ª edizione di ‘Terre di Confine, Perinaldo Festival’, ‘L’anno che verrà’: canzoni di Lucio Dalla interpretate da Peppe Servillo (voce), Xavier Girotto (sax soprano e baritono), Natalio Mangalavite (pianoforte, tastiere e voce). Giardini Lowe, ingresso a offerta libera con prenotazione necessaria via whatsapp al 3669730066

OSPEDALETTI



21.30. ‘Ospedaletti…in giallo’: incontro con gli autori Danilo Balestra, Davide Bergo, Marco Terrone (Atene Edizioni). Presenta Luca Valentini. Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA



9.00. ‘Trofeo Cactusmania’: Torneo Open femminile di tennis. Circolo taggese in Via Argine Sinistro, fino al 1 agosto (più info)

RIVA LIGURE

21.15. Campagna Scavi 2021, Sito Archeologico di ‘Costa Balenae’. Piazza Matteotti



SANTO STEFANO AL MARE

21.00. ‘Lunedì Bimbi’: giochi gonfiabili per i più piccoli a cura della ProLoco. Piazza Scovazzi

DIANO MARINA



21.30-24.00. Musica, intrattenimento e animazione tramite filodiffusione musicale a cura di Gianni Rossi. Passeggiata a mare, Lungomare E. Carcheri, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di Luglio e Agosto (locandina)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 3 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre



ENTROTERRA

APRICALE

10.00. ‘Camminarrando: danze brevi... con i piedi per terra’: seminario intensivo di danza ‘danze brevi’ + cammino + contemplazione in natura + l'angolo delle narrazioni + laboratorio ‘Danza Con-Creta'. Evento in collaborazione con Atelier A, fino al 1 agosto, info ed iscrizioni 340 3751306 (locandina)

CIPRESSA

21.00. ‘Giovani solisti in Concerto’: concerto a cura dell’orchestra ‘Note Libere, Giovane Orchestra della Riviera dei fiori’ presso la Fortezza di San Pietro a Lingueglietta

DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)

DOLCEDO

21.00. ‘Per le Vie del Borgo’ (7ª edizione): concerto ‘Mi Linda Dama’ con Namritha Nori (voce) Giulio Gavardi (chitarra, saz turco), Bouzoukt, Synth (sax soprano), Alvise Seggi (contrabbasso). Piazza del Paese, ingresso a offerta libera, prenotazione obbligatoria dalle 15 alle 17 al 338 9107703

FRANCIA

MONACO

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

NICE

10.00. ‘Ecco l’estate a 109’: 7 weekend fino a sabato 31 luglio 2021 con Concerti dal vivo, Danze urbane e acrobatiche, Spettacoli teatrali, Cinema all'aperto, Arti contemporanee, Mostre, Workshop, Food Truck e punto ristoro. Le 109, Route de Turin 89, sino al 31 luglio (la programmazione a questo link)

Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

MARTEDI’ 27 LUGLIO

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

15.00-23.00. Esposizione ‘Il Festival della Moda Maschile 1952-1990. La grande Bellezza dei Maestri Sartori’. Sala Privata e Sala Dorata del Casinò Municipale, ingresso libero, fino al 17 agosto

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

16.30. La Sanremo della Belle Époque: visita guidata alla Sanremo della Belle Époque tra ville e giardini parlando del periodo d’oro di Sanremo, da Villa Virginia a Villa Iris, da Villa Malia a Villa Las Aromas, terminando poi con la villa più bella: Villa Angerer (8 euro). Ritrovo dalla statua della Primavera in corso Imperatrice, tutti i martedì dino al 7 settembre, prenotazione al 338 1375423 (più info)



19.00. Presentazione del Libro ‘Rivierando nella Riviera dei Fiori del Ponente Ligure’ di Marco Macchi, Ersilia Ferrante, Daniella Manili Pessina. Gli autori dialogano con la giornalista Angela Calvini. Floriseum a Villa Nobel, Corso Felice Cavallotti 113 (prenotazioni QUI)

19.30. Per ‘Folies Royal 2021’, Baby Magic Time con il mago Sasà. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)



IMPERIA



10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)

21.00. Monologo di Antonio Carli: ‘Franco Carli, ricordi del figlio Antonio ‘ai miei amici di qui’. Piazza Pagliari a Borgo Parasio, prenotazione 340 6741608



VENTIMIGLIA



16.00. ‘Le fortificazioni di Ventimiglia tra medioevo e rinascimento: città da guerra’: visita guidata alla città alta. Al termine degustazione delle Castagnole di Ventimiglia accompagnate da un calice di vino (10 euro). Ritrovo in Piazza della Cattedrale, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507

VALLECROSIA

21.00. Teatro dei burattini sulla Pista di pattinaggio

BORDIGHERA

8.30-20.45. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Mobility (h 8.30, Chiosco della Musica) + Snorkeling (ritrovo rotonda di Sant'Ampelio h 9) + Fit Boxe (h 9.30, Chiosco della Musica) + Barre Workout (h 18.30, Chiosco della Musica) + Lady Fitness (h 19.30, Chiosco della Musica)+ Baby Dance (h 20.45, rotonda di Sant'Ampelio). Scaricare la locandina informativa QUI

17.00-19.00. Mostra ‘Costituzione Sospesa: un filo nero da Genova G8/2001 a Santa Maria Capua Vetere carceri /2020’. Sede dell'ANPI-UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero, tutti i giorni fino all’8 agosto

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.15. Incontro pubblico dal titolo ‘Per non dimenticare: Genova G8 2001, immagini registrazioni testimonianze’. Sala 1 del Cinema Zeni, ingresso libero

OSPEDALETTI

21.30. Teatro all’Auditorium’: rappresentazione teatrale della Compagnia dialettale Nasciui Pe’ Rie ‘U prexiu de ina buxia’. Auditorium Comunale



TAGGIA ARMA



9.00. ‘Trofeo Cactusmania’: Torneo Open femminile di tennis. Circolo taggese in Via Argine Sinistro, fino al 1 agosto (più info)

15.00-20.00. Tornei Estivi di Ping Pong del Golfo Tabiese aperti a tutti a cura della scuola pongistica ‘Tennistavolo Regina Sanremo - Taggia – Imperia’. Bagni Idelmery, info e prenotazioni 329 8506016

16.30. ‘Bastioni e fortificazioni: dalle mura al Castello’: visita guidata gratuita con itinerario alla scoperta degli imponenti sistemi difensivi del borgo, messi in atto per proteggere la popolazione dalle incursioni piratesche fino al castello-fortezza alla sommità del centro storico. Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info 338 6913335

21.30. ‘Magic Show’: spettacolo di magia e illusionismo per bambini con il mago Onireves e la sua assistente, finale di fachirismo con effetti di fuoco. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE

21.00. 'Ina storia... Pesante!': commedia dialettale messa in scena dalla Compagnia Stabile di Sanremo. Piazza del paese, ingresso libero



DIANO MARINA



21.30. Per la rassegna ‘Un Mare di pagine 2021’, Maura Fioroni, scrittrice alassina, presenta il libro ‘Confini’ (diario – illustrato da una ricca documentazione fotografica – del suo ultimo viaggio nell’Argentina del nord, dove il turismo diventa avventura. Piazza del Comune, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 3 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

CERVO

21.30. 58° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo: concerto del M° Diego Campagna alla chitarra e degli Archi all’Opera, Ensemble del Teatro Carlo Felice di Genova. Piazza dei Corallini (più info)

ENTROTERRA

APRICALE

10.00. ‘Camminarrando: danze brevi... con i piedi per terra’: seminario intensivo di danza ‘danze brevi’ + cammino + contemplazione in natura + l'angolo delle narrazioni + laboratorio ‘Danza Con-Creta'. Evento in collaborazione con Atelier A, fino al 1 agosto, info ed iscrizioni 340 3751306 (locandina)

DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)



PERINALDO

17.00. ‘Il poggio delle stelle, tra storia natura e astronomia’: passeggiata attraverso il centro storico di Perinaldo a cura dell'Associazione Orbita di Sanremo. Alla scoperta della storia del borgo attraverso installazioni astronomiche e opere d'arte. Info e prenotazioni al 348 5823047

20.30. Per lo ‘Spazio autori’ aspettando il concerto, Umberto Germinale presenta il libro ‘Around me…jazz’: un’appassionata autobiografia in musica, tra amicizie e concerti, incontri e aneddoti con il collante della fotografia. Piazza San Nicolò

21.30. Per la rassegna ‘Terre di Confine, Perinaldo Festival’, concerto del ‘QuartettoZero’ in ‘Tales Of Ezio Bosso Chapter 1’. Piazza San Nicolò (più info)

PIGNA

21.00. Concerto ‘Jazz4 meets Pigna's Stars’: concerto con la partecipazione di Enrico Allavenna e Mario Martini. Frazione Buggio

FRANCIA

LA TURBIE

20.30. Per il ‘Festival di musica a La Turbie’, Concerto di chiusura a cura della ‘Pocket Orchestra’ diretta dal M° Fabrice Pierre con il soprano Pauline Loncelle. Chiesa Saint Michel (più info)

MONACO

10.00-22.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

21.00. 51° edizione del Teatro del Fort Antoine: rappresentazione teatrale ‘Tout ce qui nous reste de la Révolution, c'est Simon’ (Tutto quel che ci resta della Rivoluzione è Simone) del Collectif l'Avantage du doute. Fort Antoine (più info)

NICE

10.00. ‘Ecco l’estate a 109’: 7 weekend fino a sabato 31 luglio 2021 con Concerti dal vivo, Danze urbane e acrobatiche, Spettacoli teatrali, Cinema all'aperto, Arti contemporanee, Mostre, Workshop, Food Truck e punto ristoro. Le 109, Route de Turin 89, sino al 31 luglio (la programmazione a questo link)

19.00. ‘Nice Classic Live 2021’: concerto ‘All'ombra di Matisse: La voce in tutte le sue forme’. Giardini del Museo Matisse (più info)



SAINT-PAUL DE VENCE

21.00. Per il ‘Festival di Saint-Paul de Vence’, concerto dell’Ottetto Sirba in ‘Tantz!’: viaggio nel cuore dell'anima yiddish e zingara. Place de la Courtine (più info)



MERCOLEDI’ 28 LUGLIO

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

10.00. ‘I parchi di Sanremo e il Museo del Fiore’: visita guidata ai parchi di Sanremo e al Museo del Fiore con la guida Marco Macchi (8 euro + 2 euro ingresso al museo). Ritrovo davanti alla biglietteria della stazione ferroviaria, tutti i mercoledì sino all’8 settembre, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

15.00-23.00. Esposizione ‘Il Festival della Moda Maschile 1952-1990. La grande Bellezza dei Maestri Sartori’. Sala Privata e Sala Dorata del Casinò Municipale, ingresso libero, fino al 17 agosto

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

18.30 & 21.30. ‘La Belle Vie Summer Tour’ (spettacolo di cabaret, musica e danza): Live Show AperoTime (18.30/20.30) & Live Show AfterDinner (21.30/24). Roof del Teatro Ariston, fino al 1 agosto (più info)

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.30. ‘Le favolose musiche sud americane’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Miguel Rodrigo Tamarit. Auditorium Franco Alfano, anche domani (prenotazioni QUI)

IMPERIA

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)

18.30-22.30. Mostra personale dell'Artista Federica Marin. Villa Faravelli, fino al 30 luglio (mercoledì e domenica ore 18.30/22.30, venerdì e sabato ore 9.30/12.30)

21.00. Per la Rassegna Letteraria ‘Due Parole in Riva al Mare’, l'Autrice Teresa Ciabatti presenta ‘Sembrava bellezza’. A cura dell’Associazione Culturale Due Parole in Riva al Mare. Evento a cura dell’Associazione Culturale Due Parole in Riva al Mare. Villa Faravelli (più info)

BORDIGHERA

9.15-20.45. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Mamma Fit (Chiosco della Musica, h 9.15) + Acqua Gym (itinerante negli stabilimenti, h 10.30) + Shaolin Kung Fu (Chiosco della Musica, h 18) + Martial Theatre (Chiosco della Musica, h 19) + Macumba Baby (rotonda di Sant'Ampelio, h 20.45). Scaricare la locandina informativa QUI



16.30. Escursione a piedi da Bordighera a Sasso, tra Africa ed Amazzonia, accompagnati dalla guida Marco Macchi (8 euro). Ritrovo davanti alla chiesa di Sant’Ampelio, info 338 1375423 (più info)

17.00-19.00. Mostra ‘Costituzione Sospesa: un filo nero da Genova G8/2001 a Santa Maria Capua Vetere carceri /2020’. Sede dell'ANPI-UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero, tutti i giorni fino all’8 agosto

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età + alle 21.30, spettacolo di magia, illusionismo e comicità ‘Magic Show’. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

21.30. Spettacolo per bambini a cura del Teatro dei Mille Colori ‘Vi racconto delle storie’. Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA



9.00. ‘Trofeo Cactusmania’: Torneo Open femminile di tennis. Circolo taggese in Via Argine Sinistro, fino al 1 agosto (più info)

15.00-20.00. Tornei Estivi di Ping Pong del Golfo Tabiese aperti a tutti a cura della scuola pongistica ‘Tennistavolo Regina Sanremo - Taggia – Imperia’. Bagni Idelmery, info e prenotazioni 329 8506016

21.30. Good Morning Blues: spettacolo musicale con Loredana De Flaviis, Franco La Sacra, Paolo Paolino. Al Sax dal vivo: Davide Ravasio. Aiuto Regia di Daniela Di Gregorio. Costumi, scenografia e Regia di Carlo Senesi. Piazza Farini

RIVA LIGURE

21.15. BimBumBam: villaggio dei gonfiabili. Via Martiri della Libertà

SANTO STEFANO AL MARE

18.00. Mercatini dell'artigianato per le vie del borgo

DIANO MARINA



21.30-24.00. Musica, intrattenimento e animazione tramite filodiffusione musicale a cura di Gianni Rossi. Passeggiata a mare, Lungomare E. Carcheri, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di Luglio e Agosto (locandina)

21.30. Per l’Estate Musicale Dianese Festival, ‘Don Giovanni. Il dissoluto punito’ di Wolfgang Amadeus Mozart: spettacolo d’operetta con il tenore Matteo Macchioni, il baritono Mario Cassi (Don Giovanni e altri giovani artisti. Dirige l'Orchestra Lombardia Lirica e il Coro dell'Opera di Parma il Maestro Angelo Gabrielli. Villa Scarsella (ingresso a pagamento, per info e biglietti 338 1118108 (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 3 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

21.30. Karaoke all’Anfiteatro (tutti i mercoledì sino al 25 agosto)

ENTOTERRA

APRICALE

10.00. ‘Camminarrando: danze brevi... con i piedi per terra’: seminario intensivo di danza ‘danze brevi’ + cammino + contemplazione in natura + l'angolo delle narrazioni + laboratorio ‘Danza Con-Creta'. Evento in collaborazione con Atelier A, fino al 1 agosto, info ed iscrizioni 340 3751306 (locandina)

DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)

PERINALDO

10.00. Passeggiata naturalistica alla ‘Torre dell‘Alpicella’ o ‘Torre dell‘astronomo’, alla ricerca dei luoghi di osservazione preferiti dall‘astronomo Giandomenico Cassini. A cura del Gruppo escursionistico perinaldese

20.00. Cena plastic free a cura dell’Associazione Volontari di Perinaldo

20.30. Per lo ‘Spazio autori’, Ivano Ferrando e Danila Allaria presentano ‘In treno e a piedi, alla scoperta di Val Roja, 30 itinerari escursionistici’. A cura della libreria Amico Libro di Bordighera. Piazza San Nicolò

21.30. Conferenza spettacolo ‘Musica e terapia’ a cura del gruppo Arcipelago, in collaborazione con APIM Genova. Piazza San Nicolò

23.30. Apertura straordinaria dell’Osservatorio Cassini di Perinaldo con osservazione guidata (5 euro). A cura dell’Associazione Orbita/Osservatorio Comunale G.D. Cassini di Perinaldo, info e prenotazioni al 348 5823047

PIETRABRUNA

10.00. Per la seconda edizione delle escursioni in Valle del San Lorenzo, passeggiata gratuita Torre Paponi e Pietrabruna con la guida Marina Caramellino, info 337 1066940



FRANCIA

MONACO

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

NICE

10.00. ‘Ecco l’estate a 109’: 7 weekend fino a sabato 31 luglio 2021 con Concerti dal vivo, Danze urbane e acrobatiche, Spettacoli teatrali, Cinema all'aperto, Arti contemporanee, Mostre, Workshop, Food Truck e punto ristoro. Le 109, Route de Turin 89, sino al 31 luglio (la programmazione a questo link)

19.00. ‘Nice Classic Live 2021’: concerto sul tema ‘Tappa trampolino di lancio e Parole di donne’. Giardini del Museo Matisse (più info)





GIOVEDI’ 29 LUGLIO

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

15.00-23.00. Esposizione ‘Il Festival della Moda Maschile 1952-1990. La grande Bellezza dei Maestri Sartori’. Sala Privata e Sala Dorata del Casinò Municipale, ingresso libero, fino al 17 agosto

16.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi (tutti i giovedì fino al 26 agosto). Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

18.30 & 21.30. ‘La Belle Vie Summer Tour’ (spettacolo di cabaret, musica e danza): Live Show AperoTime (18.30/20.30) & Live Show AfterDinner (21.30/24). Roof del Teatro Ariston, fino al 1 agosto (più info)

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

20.15, 21.15 & 22.15. 26° Edizione del trofeo città di Sanremo: torneo di calcio a 6. Campo Morgana del Lungomare Trento e Trieste, fino al 18 luglio (più info)

21.00. Teatro per bambini a cura del Teatro dei Mille Colori: spettacoli dedicati alle famiglie. Villa Nobel

21.15. Per la rassegna ‘Cinema sotto le stelle’, proiezione del film ‘La Casa de Libri’. Piazza Santa Brigida nel centro storico, ingresso gratuito (prenotazioni QUI)

21.30. ‘Le favolose musiche sud americane’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Miguel Rodrigo Tamarit. Auditorium Franco Alfano, anche domani (prenotazioni QUI)

IMPERIA

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)

21.00. Festival Internazionale ‘Serate Organistiche Leonardiane’: concerto del M° Omar Caputi. In programma musiche di Le Begue, Bach, Bellando, Vierne, Boellmann. Basilica di San Giovanni ad Oneglia (più info)

21.00. Monologo di Gioacchino Logico ‘Dante a richiesta’. Piazza Pagliari a Borgo Parasio, prenotazione al 340 6741608

VENTIMIGLIA

18.30. Per il Festival ‘Albintimilium Theatrum Fest’ 2021, VIA – Incontri e racconti Lungo la Via Iulia Augusta Museo archeologico di Nervia con visita alla Domus del Cavalcavia, info 0184 1928309 (più info)



20.30. Concerto degli allievi della Scuola di Musica dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia. Chiostro di Sant’Agostino

21.00. Per la rassegna teatrale ‘Odissea, un racconto mediterraneo’, Giuseppe Cederna in ‘L’isola dei Feaci’ (canti V – VIII). Progetto e regia Sergio Maifredi. Produzione Teatro Pubblico Ligure. Teatro romano dell’Area archeologica di Nervia (più info)

VALLECROSIA

21.00. Concerto della band ‘Vedo Nero’ – Tributo a Zucchero. Pista di pattinaggio



BORDIGHERA

8.45-18.45. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Pilates (rotonda di Sant'Ampelio, h 8.45) + Booty Pump (giardini Lombardi, h 10) + Stretching (giardini Lombardi, h 11) + Circuito Funzionale (giardini Lombardi, h 18.45). Scaricare la locandina informativa QUI

17.00-19.00. Mostra ‘Costituzione Sospesa: un filo nero da Genova G8/2001 a Santa Maria Capua Vetere carceri /2020’. Sede dell'ANPI-UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero, tutti i giorni fino all’8 agosto

18.30-24.00. (ANNULLATO) ‘Bordighera, un Paese di Sapori’: percorso enogastronomico tra i carugi del borgo antico con protagonisti gli chef della ristorazione locale che propongono piatti tipici e specialità a tema per la valorizzazione delle eccellenze locali. Evento a cura di Confcommercio. Centro storico, anche domani

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.30. Concerto per ripartire con ‘La Banda Musicale Borghetto S. Nicolò Città di Bordighera’ diretta dal M° Luca Anghinoni. Giardini Lowe

OSPEDALETTI

21.30. Per il Perinaldo Festival 2021 ‘Terre di confine’, Rita Payes i Elisabeth Roma ‘Como la piel’: un programma sospeso tra bossa nova e world music a tinte jazz. Tour 2021 in esclusiva per l’Italia. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA



9.00. ‘Trofeo Cactusmania’: Torneo Open femminile di tennis. Circolo taggese in Via Argine Sinistro, fino al 1 agosto (più info)

15.00-20.00. Tornei Estivi di Ping Pong del Golfo Tabiese aperti a tutti a cura della scuola pongistica ‘Tennistavolo Regina Sanremo - Taggia – Imperia’. Bagni Idelmery, info e prenotazioni 329 8506016

17.00-24.00. Fiera promozionale ‘Artigianato sotto le stelle’ sul lungomare (tutti i giovedì sino al 1 settembre)

21.30. ‘L’Estate che Canta’: esibizione musicale di interpreti e cantautori della scuola di canto Hause Voice di Monia Russo con la presentazione del suo inedito + consegna del primo premio istituto dal Museo del Festival. Presenta Maurilio Giordana. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE

21.15. Per la rassegna ‘Sale in Zucca 2021’, presentazione libri ‘Io, Lui e altri effetti collaterali’ di Giorgia Wurth e ‘Ma la sabbia non ritorna’ di Laura Calosso. Incontro condotto dal giornalista Claudio Porchia. Piazza Matteotti, ingresso libero

SANTO STEFANO AL MARE

21.30. Presentazione libro ‘L’ombra di Perseo’ di Daniela Mencarelli Hofmann. L’autrice dialoga con lo showman Gianni Rossi. Piazza Baden Powell

DIANO MARINA



10.30. ‘Giochiamo con la storia!’: laboratorio ludico-didattico dove i giovani partecipanti potranno vedere, giocando, come trascorrevano il tempo libero i loro coetanei di duemila anni fa (tutti i giovedì di luglio e agosto). Museo Civico, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, Prenotazione allo 0183 497621



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 3 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

21.00. Cartoon Show: Spettacolo per bambini in Piazza Torre Santa Maria

CERVO

18.30. Per i ‘Giovedì Musicali’, aperitivi e musica ai Bagni Tosco e Restano, ai Bagni l’Angolo e alla Spiaggia Marina de Re con animazione a cura di Radio Grock con Riccardo Ghigliazza e Dj Tex (tutti i giovedì sino al 26 agosto)

ENTROTERRA

APRICALE

10.00. ‘Camminarrando: danze brevi... con i piedi per terra’: seminario intensivo di danza ‘danze brevi’ + cammino + contemplazione in natura + l'angolo delle narrazioni + laboratorio ‘Danza Con-Creta'. Evento in collaborazione con Atelier A, fino al 1 agosto, info ed iscrizioni 340 3751306 (locandina)

DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)

DOLCEACQUA

21.30. ‘Monk’s Mood’: serata di musica jazz al Castello dei Doria (12 euro), info 0184 206666 (più info)

PERINALDO

8.00. Passeggiata storico naturalistica organizzata dal Gruppo escursionistico perinaldese, sulla base dei percorsi proposti dalla guida ‘In treno e a piedi, alla scoperta di Val Roja’. Ritrovo e partenza Bar Au Gaggian di Perinaldo, info al 366 9730066

TRIORA



21.00. Cinema all'aperto con proiezione film ‘Tom & Jerry the movie’. Piazza del paese

FRANCIA

CANNES

22.00. Festival dell'Arte Pirotecnica 2021 sul tema dei ‘Grandi emozioni’ con esibizione dell’azienda francese ‘Lux Factory’. Baia di Cannes (più info)

MONACO

10.00-22.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

21.30. Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Thomas Hengelbrock. In programma: Wolfgang Amadeus Mozart e Félix Mendelssohn. Corte d'Onore del Palazzo dei Principi (più info)

NICE

10.00. ‘Ecco l’estate a 109’: 7 weekend fino a sabato 31 luglio 2021 con Concerti dal vivo, Danze urbane e acrobatiche, Spettacoli teatrali, Cinema all'aperto, Arti contemporanee, Mostre, Workshop, Food Truck e punto ristoro. Le 109, Route de Turin 89, sino al 31 luglio (la programmazione a questo link)

20.00. ‘Jazz'Art Lympia’: concerto del ‘Milevska Trio’. Espace Lympia, boulevard Stalingrad 52, ingresso libero (più info)

ROQUEBRUNE CAP MARTIN



19.30. Per il ‘Festival del Teatro’, ‘Sunderland’ di Cercle Moliere. Parvis du Château des Lascaris (più info)





VENERDI’ 30 LUGLIO

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

15.00-23.00. Esposizione ‘Il Festival della Moda Maschile 1952-1990. La grande Bellezza dei Maestri Sartori’. Sala Privata e Sala Dorata del Casinò Municipale, ingresso libero, fino al 17 agosto

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

18.30 & 21.30. ‘La Belle Vie Summer Tour’ (spettacolo di cabaret, musica e danza): Live Show AperoTime (18.30/20.30) & Live Show AfterDinner (21.30/24). Roof del Teatro Ariston, fino al 1 agosto (più info)

19.30. Per ‘Folies Royal 2021’, Baby Magic Time con il mago Sasà + dalle h 19.45, Music Time con ‘Cristina Silvestro e Sabrina Bonfadelli’. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

20.00. ‘Terroni - Italian Singing Dinner’: dinner show con musica e intrattenimento ispirato alla storia delle cene cantate all’italiana con il meglio della musica italiana di sempre, intervallata da momenti di folklore e spettacolo. Ristorante Strambò a Portosole (info)

21.00. Visita guidata della ‘Pigna’: Piazza della Cattedrale di San Siro, città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, Santuario della Madonna della Costa, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (8 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, ogni venerdì sino al 18 settembre, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)



21.00. Per la rassegna ‘Chiacchiere in Mostra’ nell’ambito dell’esposizione #turismoasanremo, Marina Moretti (con il contributo di Silvia Salvini) relaziona su ‘I Russi in Riviera tra Ottocento e Novecento’. Forte Santa Tecla, Corso Nazario Sauro 7, ingresso libero sino a esaurimento posti (possibile prenotare all’indirizzo mail drm-lig.fortesantatecla@beniculturali.it)

21.30. Concerto dei ‘Nuovi Solidi, band Tributo a Lucio Battisti. Piazza Borea D'Olmo, ingresso gratuito (prenotazioni QUI)

IMPERIA

9.30-12.30. Ultimo giorno della mostra personale dell'Artista Federica Marin. Villa Faravelli (mercoledì e domenica ore 18.30/22.30, venerdì e sabato ore 9.30/12.30)

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)



21.00. Misica live della Combricola del Blasco performing Vasco Rossi. Evento a cura del Circolo Borgo Fondura (10 euro con consumazione). Oratorio San Giuseppe, Piazzale Mons. Merello a Borgo Fondura, prenotazione obbligatoria 388 8797931

21.15. Per la Rassegna Letteraria ‘Il Parasio si tinge di Giallo’, L’autore Maurizio Giordano presenta ‘Antoon e Paolina, l'amore proibito del pittore Van Dick in Liguria’. Piazza Pagliari ­a Borgo Parasio (prenotazione 340 6741608)

21.15. ‘Io suono tu sei’: Premio musicale a cura di Eugenio Ripepi. Madrina dell’evento la cantautrice Chiara Ragnini. Piazza San Giovanni

VENTIMIGLIA

18.30. Per il Festival ‘Albintimilium Theatrum Fest’ 2021, VIA – Incontri e racconti Lungo la Via Iulia Augusta Museo archeologico di Nervia con visita alla Domus del Cavalcavia, info 0184 1928309 (più info)

21.00-22.30. ‘Venerdì sera al Museo!’: serata dedicata ai bambini e alle loro famiglie dal titolo ‘L’Argilla’ (3 euro a persona). Museo Civico Archeologico ‘G.Rossi’ al Forte dell’Annunziata, info e prenotazioni 0184 351181

21.00. Per la Rassegna Teatrale ‘Odissea, un racconto mediterraneo’, spettacolo di Mario Incudine e Antonio Vasta ne ‘Il Ciclope’. Teatro romano, Area archeologica di Nervia (più info)

VALLECROSIA

21.15. Per ‘Cine Tour’ dell’associazione ‘Oltre il Cristallo’ di Dolceacqua, proiezione film ‘La mia vita è uno zoo’ di Cameron Crowe. Città alta

BORDIGHERA

9.30-20.45. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Musica In Culla (da 1 a 2 anni con un genitore, Chiosco della Musica, h 9.30) + Yoga (Chiosco della Musica, h 10.30) + Yoga Baby (a partire da 6 anni, Chiosco della Musica, h 18.15) + Skateboard (a partire da 6 anni, lungomare fronte bagni Lido, h 18.45) + Baby Dance (rotonda di Sant'Ampelio, h 20.45). Scaricare la locandina informativa QUI

17.00-19.00. Mostra ‘Costituzione Sospesa: un filo nero da Genova G8/2001 a Santa Maria Capua Vetere carceri /2020’. Sede dell'ANPI-UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero, tutti i giorni fino all’8 agosto

18.30-24.00. (ANNULLATO) ‘Bordighera, un Paese di Sapori’: percorso enogastronomico tra i carugi del borgo antico con protagonisti gli chef della ristorazione locale che propongono piatti tipici e specialità a tema per la valorizzazione delle eccellenze locali. Evento a cura di Confcommercio. Centro storico

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.30. Concerto della violinista Saule Kilaite & The Invisible Orchestra con brani celebri tratti dalla musica classica, etnica e popolare fino ad arrivare alle pagine più conosciute della musica leggera. Giardini Lowe

OSPEDALETTI

9.00. 45° Meeting di Tennis Tavolo Riviera Flowers ‘Città di Ospedaletti’ Open Europa 2021 - Memorial Alex Cimiotti Tedeschi. Palestra comunale, fino al 1 agosto, info 329 8506016

21.30. ‘Auditorium…in Jazz’ con Freddy Colt & Swing Kids: concerto dedicato ai ‘Pionieri del Jazz Italiano’. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA



9.00. ‘Trofeo Cactusmania’: Torneo Open femminile di tennis. Circolo taggese in Via Argine Sinistro, fino al 1 agosto (più info)

16.30. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 euro). Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info 338 6913335

21.00. Per ‘Frequenze 20.0: Festival Internazionale di Musica Classica, Concerto di improvvisazione pianistica ‘Omaggio a Dante Alighieri’: improvvisazioni sulle illustrazioni di G. Dorè dell’Inferno di Dante con il M° Giorgio Revelli al Pianoforte. Villa Boselli

21.30. Concerto dell’orchestra spettacolo Daniele Tarantino e Lia. Piazza Eroi Taggesi

RIVA LIGURE

21.15. ‘Carro della Musica’: musica live con la ‘Uno Band’ (Pop/Rock). Via Martiri della Libertà

DIANO MARINA

21.00. Visita guidata al percorso espositivo del Museo Lucas Bormani accompagnati dallo staff del MARM alla riscoperta dei 100.000 anni di storia del Golfo Dianese. (tutti i venerdì di luglio e agosto). Museo Civico, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, Prenotazione allo 0183 497621

21.30-24.00. Musica, intrattenimento e animazione tramite filodiffusione musicale a cura di Gianni Rossi. Passeggiata a mare, Lungomare E. Carcheri, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di Luglio e Agosto (locandina)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 3 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre



CERVO

21.30. Per il 58° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, concerto di Andrea Obiso (violino), Mario Montore (pianoforte). Piazza dei Corallini (ulteriori informazioni QUI)



ENTROTERRA

APRICALE

10.00. ‘Camminarrando: danze brevi... con i piedi per terra’: seminario intensivo di danza ‘danze brevi’ + cammino + contemplazione in natura + l'angolo delle narrazioni + laboratorio ‘Danza Con-Creta'. Evento in collaborazione con Atelier A, fino al 1 agosto, info ed iscrizioni 340 3751306 (locandina)

BADALUCCO

19.00. Per ‘Badalucco Book Festival 2021, Martin Beux presenta ‘Prigionieri dell'infinito’. Relatore Stefania Stefanelli. Piazza Umberto Eco



CASTEL VITTORIO

20.00. Cena con le Stelle (h 20) + Occhi Su Saturno: osservazioni al telescopio a cura dell’associazione Stellaria (h 22). Agriturismo ‘il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazioni QUI

CIPRESSA

17.00-24.00. ‘I Colori dell’Arte’ a cura di Mariangela Zavattieri: mostra mercato di artigianato artistico e aziende agricole + Truccabimbi + laboratori artistici + raccontafiabe. Piazza Martini (tutti i venerdì di luglio e agosto), info 347 2581530



21.30. Concerto omaggio a Bach e Vivaldi. Fortezza di frazione Lingueglietta



DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)

21.00. Esibizione musicale del ‘Wine and Roses Jazz Trio’ + 3 Gotti. Piazza Quaglia, via Meloria

DOLCEDO

21.00. ‘Per le Vie del Borgo’ (7ª edizione), ‘Una forma di Magia, pensieri sull’Arte’: monologo su testi di Pablo Picasso con l’attrice Viola Sartoretto, accompagnata da Paolo d'Aloisio (Sax Tenore). Musiche originali di Lamberto Curtoni. Piazza del Paese, ingresso a offerta libera, prenotazione obbligatoria dalle 15 alle 17 al 338v9107703



PERINALDO

21.30. Per il Perinaldo Festival, Terre di Confine’, ‘Cambiare il clima’: conferenza spettacolo alla scoperta delle sfide al cambiamento climatico. A cura di Faber Teater, in collaborazione con DIATI. Piazza San Nicolò, Faber Teater

20.30. Aspettando il concerto, per lo ‘Spazio autori’, Michele Croese presenta ‘Due sonate per Nannerl’ edizioni Da Vinci. Alcuni frammenti giovanili di W.A.Mozart in una ricostruzione proposta dal curatore. Piazza San Nicolò

TRIORA



21.00. Wild Life in Valle Argentina con Andrea Biondo e Magdalena Negro

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

21.00. ‘Jazz allo Château 2021’: Festival Jazz con concerto del Mystère Trio Quartet (Swing Without Borders). Place du Château, ogni venerdì sino al 10 settembre (più info)



CANNES

21.00. Cabaret di flamenco: spettacolo di musica e danza. Salle Miramar, Boulevard de la Croisette (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

21.30. 51° edizione del Teatro del Fort Antoine: rappresentazione teatrale ‘Voyage voyage’ di e con Alexandra Flandrin, Anne-Lise Heimburger, Laurent Ménoret, Barthélémy Meridjen, Alexis Pivot. Fort Antoine (più info)

NICE

10.00. ‘Ecco l’estate a 109’: 7 weekend fino a sabato 31 luglio 2021 con Concerti dal vivo, Danze urbane e acrobatiche, Spettacoli teatrali, Cinema all'aperto, Arti contemporanee, Mostre, Workshop, Food Truck e punto ristoro. Le 109, Route de Turin 89, sino al 31 luglio (la programmazione a questo link)

20.00. ‘Nice Classic Live 2021’: ‘Musica da camera e The Star Serenade’. Giardini del Museo Matisse (più info)



SABATO 31 LUGLIO

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

9.30. Escursione da San Romolo al Monte Caggio accompagnati dalla guida Marco Macchi (8 euro). Ritrovo a San Romolo alla pensilina dell’autobus, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

15.00-23.00. Esposizione ‘Il Festival della Moda Maschile 1952-1990. La grande Bellezza dei Maestri Sartori’. Sala Privata e Sala Dorata del Casinò Municipale, ingresso libero, fino al 17 agosto

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)



16.45. Presentazione dell’opera ‘Con Maria nel cammino della vita’ di Don Giuseppe Puglisi. Introduce l’autore la professoressa Anna Rosaria Gioeni, direttrice della scuola Teologica diocesana San Secondo. Modera la giornalista Donatella Lauria, Santuario diocesano di Nostra Signora Assunta, Madonna della Costa

18.30 & 21.30. ‘La Belle Vie Summer Tour’ (spettacolo di cabaret, musica e danza): Live Show AperoTime (18.30/20.30) & Live Show AfterDinner (21.30/24). Roof del Teatro Ariston, fino al 1 agosto (più info)

19.00. ‘Aperizolla sotto le stelle - Aspettando la Stazione Spaziale’: aperitivo agreste km 0 nel maxi orto + dalle 21.30 osservazioni del cielo ad occhio nudo ed ai telescopi (intorno alle 22 si seguirà il passaggio della Stazione Spaziale sopra i cieli dell’Italia. Zollamania, Via Castelletti, 41, prenotazione obbligatoria al 338 2080882 (più info)

19.00. Per la rassegna ‘Happy Hour con l’autore’, presentazione de ‘Il libro nero del Festival di Sanremo’ di Romano Lupi e Riccardo Mandelli. Piazzetta dei Ferri nel centro storico, gratuito fino ad esaurimento posti disponibili (info)

19.45. Per ‘Folies Royal 2021’, Music Time con ‘Beatrice e Serena’. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.00. 8ª Rassegna Musicale ‘Bravo Jazz’. Piazza Borea D'Olmo, ingresso gratuito (prenotazioni QUI)

IMPERIA

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)

16.30-19.30. Apertura nel mese di luglio di Villa Faravelli - M.A.C.I. Museo d'Arte Contemporanea di Imperia in Viale Giacomo Matteotti 151, ingresso su prenotazione telefonando a 0183 701555

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

18.00. ‘La donna di picche’: apericena con delitto a scopo benefico in collaborazione con l’Associazione Links Clicca sulla vita di Imperia. A cura della Compagnia Teatrale Amatoriale di Imperia Ramaiolo in Scena. Villa Roseto a Oneglia, info e prenotazioni 347 8437766



19.00. Inaugurazione mostra fotografica ‘L'ineespresso’. Za Records, Via Sebastiano Caboto 6



21.15. Per Cinema all'aperto’, proiezione film ‘Adorabile Nemica’. Villa Faravelli



VENTIMIGLIA

8.00. L’associazione ‘Terre di Grimaldi’ organizza una giornata di pulizia dei rifiuti abbandonati dai migranti sul sentiero che va dalla fine di Via Voronoff all’autostrada A10 (consigliato un abbigliamento da lavoro e scarpe da trekking o similari. I guanti e i sacchi sono forniti)

18.00. ‘Non Solo Spiaggia 2021’ (16ª edizione): Francesco Basso presenta il libro ‘Caso Voronoff’. (segue rinfresco). SOMS in Via della Pace a Grimaldi Superiore’, ingresso libero

18.00. Per la rassegna ‘HanburycheSpettacolo!’, presentazione del volume ‘L’Album Berger. Una raccolta fotografica in onore di Thomas Hanbury’ curato da Francesca De Cupis e Daniela Gandolfi. Modera il prof. Mauro Mariotti, Direttore dei Giardini Hanbury. L’happening culturale, a ingresso gratuito, sarà seguito da un aperitivo. Giardini Botanici ‘Hanbury’, Corso Montecarlo 43 (12 euro), info e prenotazioni 338 6273449

VALLECROSIA

21.00. ‘Il Fantasma di Canterville’: rappresentazione teatrale messa in scena dalla compagnia Reading & Drama della regista Lilia De Apollonia. Giardini di Villa Poggio Ponente, via Romana, ingresso libero

BORDIGHERA

9.00-20.35. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Aerobic Dance (rotonda di Sant'Ampelio, h 9) + Ginnastica Soft (Chiosco della Musica, h 10.15) + Laboratorio Tik Tok (rotonda di Sant'Ampelio, h 18.45) + Kangoo Jump (rotonda di Sant'Ampelio, h 19.45) + Kangoo Jump Baby (rotonda di Sant'Ampelio, h 20.35). Scaricare la locandina informativa QUI

15.00 & 17.30. ‘Ville Storiche’: visita guidata a Villa Etelinda Bischoffsheim di circa un'ora di durata comprendente supporti Video, foto storiche, la Vita nell'edificio e dei vari personaggi che vi hanno soggiornato. Villa Etelinda Bischoffsheim, via Romana 38, prenotazione al 388 0261925 (sabato e domenica di luglio)

16.00. Presentazione del libro ‘Alpi Azzurre’ di Corrado Ramella e Diego Rossi. Giardino del Museo Bicknell, Via Romana 39, prenotazioni al numero 0184 263601

16.30. ‘Claude Monet a Bordighera’: facile passeggiata guidata, nei luoghi dipinti e frequentati da Claude Monet a Bordighera (8 euro). Ritrovo davanti all’ufficio Iat, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

17.00-19.00. Mostra ‘Costituzione Sospesa: un filo nero da Genova G8/2001 a Santa Maria Capua Vetere carceri /2020’. Sede dell'ANPI-UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero, tutti i giorni fino all’8 agosto

18.30 & 19.30. ‘Passaggi illustri a Bordighera’: un originale e suggestivo viaggio teatrale e culturale nel cuore della magica storia di Bordighera, tra le splendide Villa Garnier, Villa Etelinda, Villa Pompeo Mariani Casa d'Artista, i rigogliosi giardini, la via Romana e gli scorci del pittoresco paese alto. A cura de ‘Il Teatro dei Dieci’ (12 euro). Partenza da Piazza del Popolo (più info)



20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.00. Per ‘Summer Winter’, spettacolo di poesia e musica ‘Good Morning Blues’ a cura del Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare (10 euro). Giardini Winter in località Arziglia, info e prenotazioni 0184 262832



OSPEDALETTI

9.00. 45° Meeting di Tennis Tavolo Riviera Flowers ‘Città di Ospedaletti’ Open Europa 2021 - Memorial Alex Cimiotti Tedeschi. Palestra comunale, fino al 1 agosto, info 329 8506016

17.00-24.00. ‘A cielo aperto’: esposizione d'arte e mercatino di artigianato creativo lungo la pista ciclopedonale a cura dell'Associazione Aequo Animo in collaborazione con Arte e Party

21.30. ‘Musica in Piazza’, ‘Le SerenaTe di Carlo’: concerto musicale con Serena Suraci (voce) e Carlo Ormea (pianoforte). Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA

9.00. ‘Trofeo Cactusmania’: Torneo Open femminile di tennis. Circolo taggese in Via Argine Sinistro, fino al 1 agosto (più info)

21.30. ‘Tempo di Svalutation: Adriano Celentano Tribute Show’. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE

21.15. ‘Carro della Musica’: Musica dal vivo con i ‘Cerchi di Gesso - Premiato Cotonificio cover band’. Via Martiri della Libertà lato ponente, Via Nino Bixio lato ponente



DIANO MARINA

9.00. ‘Divertiamoci a Diano 2021’: 9ª edizione della manifestazione estiva con mercatino, prodotti tipici, iniziative diverse, musica, animazione, shopping notturno e tanto altro ancora + dalle 18, ‘Serata Hawaiana’. Evento a cura dell'Associazione ‘Vivi Diano Marina...con Noi’. Vie del centro cittadino, anche domani

21.30. ‘Lo Psicanalista’: commedia teatrale in due atti a cura della Associazione Culturale ‘Gli Amici del Teatro’. Villa Scarsella, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE

19.30. Lezione di Zumba in Piazza Torre Santa Maria (tutti i sabato fino al 4 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

ENTROTERRA

APRICALE

10.00. ‘Camminarrando: danze brevi... con i piedi per terra’: seminario intensivo di danza ‘danze brevi’ + cammino + contemplazione in natura + l'angolo delle narrazioni + laboratorio ‘Danza Con-Creta'. Evento in collaborazione con Atelier A, fino al 1 agosto, info ed iscrizioni 340 3751306 (locandina)

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (giugno e luglio sabato e domenica, agosto tutti i giorni)

BADALUCCO

17.30. Visita guidata gratuita del paese con la guida turistica Raffaella Asdente. Partenza da Piazza Duomo

21.15. Concerto per chitarra e violino dei maestri Diego Campagna e Olesya Rusina. Giardin du Prevostu, ingresso gratuito

BAJARDO

18.00. Per ‘Bajardo Lectures’, ‘Dante e le arche di fuoco: Farinata degli Uberti e altri eretici’ a cura di Marco Innocenti con il commento al canto X dell’Inferno dantesco e la voce di Gioacchino Logico. Ospite d’onore Pier Felice degli Uberti, storico genealogista di fama mondiale. Chiesa vecchia di San Niccolò, ingresso libero



CIPRESSA

21.30. Musica live con i ‘Vilamba’. Piazza Martini

DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)

DOLCEACQUA



18.00. Inaugurazione mostra collettiva contemporanea ‘Sinergie’ curata dal gruppo ‘NOIinarte’: 7 artisti si presentano ognuno con la propria sensibilità e la propria tecnica, il filo conduttore dell’incontro col mondo è l’arte. Pinacoteca Morscio, palazzo Luigina Garoscio, Via Doria 10, ingresso libero e regolato in base alle norme Covid-19

21.00. ‘Cappuccetto Rock’ con il Teatro dei Mille Colori: Spettacolo di pupazzi di e con Salvatore Stella. Piazza Mauro (più info)

MOLINI DI TRIORA



18.00. Liguria delle Arti con Pino Petruzzelli e Franco Boggero. Alfonso Sista racconta gli affreschi di Antonio da Monteregale, Santuario Nostra Signora della Montà, prenotazioni al numero 0184 94014 (più info)

PERINALDO

20.00. Per il ‘Perinaldo Festival, Terre di Confine’, Festa della Musica Musica non stop dalle ore 20 jazz, rock, classica nel borgo antico

20.00. Cena plastic free a cura dell’associazione volontari di Perinaldo

REZZO

21.00. Progetto ‘Voc-Ale’ di A. Brunengo in frazione Lavina

TRIORA



16.00. Cammino esperienziale all'albero del grande Occhio con Jack the Green, con animazione musicale a cura di Sarvan Cabotina (su prenotazione)

VILLA FARALDI

17.30-18.30. Possibilità di visitare la Chiesa Parrocchiale di San Antonio Abate a Tovo Faraldi con la sua ricchezza di manufatti artistici di rimarchevole valore. A cura dell'Associazione Tovo nel Cuore (ogni sabato del periodo estivo)

FRANCIA

MENTON



21.00. 72° Festival musicale di Mentone: concerto di apertura con Alexandre Tharaud (pianoforte) i il ‘Quatuor Arod’. Musica da camera ‘Generazioni’. Piazza Della Basilica Di San Michele Arcangelo (più info)

MONACO



10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)





22.30. Per ‘Sporting Summer Festival 2021’, concerto con Stas Mikhailov - Artik & Asti. Le Sporting Monte-Carlo, Salle des Etoiles (più info)

NICE



10.00. ‘Ecco l’estate a 109’: 7 weekend fino a sabato 31 luglio 2021 con Concerti dal vivo, Danze urbane e acrobatiche, Spettacoli teatrali, Cinema all'aperto, Arti contemporanee, Mostre, Workshop, Food Truck e punto ristoro. Le 109, Route de Turin 89, sino al 31 luglio (la programmazione a questo link)

18.00. ‘Nice Classic Live 2021’: Concerto di fine sessione dei giovani talenti dell'Académie Internationale d'Été de Nice. Giardini del Museo Matisse (più info)

ROQUEBRUNE CAP MARTIN



19.30. Per il ‘Festival del Teatro’, ‘We Purge Baby’ by the Collectors Troupe. Parvis du Château des Lascaris (più info)





DOMENICA 1° AGOSTO

SANREMO



15.00-23.00. Esposizione ‘Il Festival della Moda Maschile 1952-1990. La grande Bellezza dei Maestri Sartori’. Sala Privata e Sala Dorata del Casinò Municipale, ingresso libero, fino al 17 agosto

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

18.30 & 21.30. ‘La Belle Vie Summer Tour’ (spettacolo di cabaret, musica e danza): Live Show AperoTime (18.30/20.30) & Live Show AfterDinner (21.30/24). Roof del Teatro Ariston, fino al 1 agosto (più info)

19.30. Per ‘Folies Royal 2021’, Baby Magic Time con il mago Sasà + dalle h 19.45, Music Time con ‘Um a zero trio’. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.00. Concerto ‘Lou Reenato - Rock Demenziale’ a cura dell’Associazione Culturale Fare Musica. Piazza Borea D’Olmo, ingresso gratuito (prenotazioni QUI)



IMPERIA

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)

16.30-19.30. Apertura nel mese di luglio di Villa Grock in Via Fanny Roncati Carli, ingresso su prenotazione telefonando allo 0183 701555 (info)

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)



17.00-20.00. Mostra fotografica ‘L'ineespresso’. Teatro dell'Attrito, Via Bartolomeo Bossi 43

18.30-22.30. Mostra personale del Maestro Alfonso Borghi. Villa Faravelli, fino al 29 agosto (mercoledì e domenica ore 18.30/22.30, venerdì e sabato ore 9.30/12.30)

21.00. ‘Marcovaldo, ovvero le stagioni in città” da Italo Calvino: spettacolo per bambini a cura del Teatro ‘Lo Spazio Vuoto’. Piazza San Giovanni

VENTIMIGLIA

21.30. ‘Il Museo al brillar di stelle’: esplorazione a ‘lume di candela’ dedicata a ‘Odisseo/Ulisse e altri miti del mare al MAR’ (dialogo notturno sui miti più antichi a lume di candela). Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’. Via Verdi 41

VALLECROSIA



21.00. Colorado in the road. Pista di Pattinaggio

BORDIGHERA

8.30-20.45. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Trekking (ritrovo rotonda di Sant'Ampelio, h 8.30) + Functional Strong Power (rotonda di Sant'Ampelio, h 9) + BYC FIT (giardini Lowe, h 10.30) + Passeggiata Nei Luoghi Del Cuore (ritrovo rotonda di Sant'Ampelio, h 19.35) + Balli Caraibici Individuali (rotonda di Sant'Ampelio, 20.45). Scaricare la locandina informativa QUI



9.00-19.00. ‘Bordighera Città d’Arte’: mostra mercato di antiquariato, collezionismo e vintage. Lungomare Argentina (ogni prima domenica del mese)



15.00 & 17.30. ‘Ville Storiche’: visita guidata a Villa Etelinda Bischoffsheim di circa un'ora di durata comprendente supporti Video, foto storiche, la Vita nell'edificio e dei vari personaggi che vi hanno soggiornato. Villa Etelinda Bischoffsheim, via Romana 38, prenotazione al 388 0261925 (sabato e domenica di luglio)



17.00-19.00. Mostra ‘Costituzione Sospesa: un filo nero da Genova G8/2001 a Santa Maria Capua Vetere carceri /2020’. Sede dell'ANPI-UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero, tutti i giorni fino all’8 agosto

18.00-20.00. Bagni di Gong con Campane Tibetane e altri strumenti ancestrali a cura di Ernest Lee e Monica Collavini (a pagamento). Giardini Winter in località Arziglia, prenotazione obbligatoria 338 1112424

18.30 & 19.30. ‘Passaggi illustri a Bordighera’: un originale e suggestivo viaggio teatrale e culturale nel cuore della magica storia di Bordighera, tra le splendide Villa Garnier, Villa Etelinda, Villa Pompeo Mariani Casa d'Artista, i rigogliosi giardini, la via Romana e gli scorci del pittoresco paese alto. A cura de ‘Il Teatro dei Dieci’ (12 euro). Partenza da Piazza del Popolo (più info)

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)



21.30. Concerto dell’Orchestra Sinfonica della Città di Bordighera. Musiche di Mozart, Donizetti e Verdi. Soprano: Claudia Sasso. Direttore: Massimo Dal Prà. Giardini Lowe (12 euro intero, 10 euro ridotti fino a 18 e oltre 65 anni, gratuito bambini fino a 12 anni)

OSPEDALETTI

9.00. 45° Meeting di Tennis Tavolo Riviera Flowers ‘Città di Ospedaletti’ Open Europa 2021 - Memorial Alex Cimiotti Tedeschi. Palestra comunale, fino al 1 agosto, info 329 8506016

21.30. ‘Zagor Tango’: rappresentazione teatrale a cura del Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA



9.00. ‘Trofeo Cactusmania’ (ultimo giorno): Torneo Open femminile di tennis. Circolo taggese in Via Argine Sinistro (più info)

RIVA LIGURE

21.15. Per ‘Cinema all’aperto’, proiezione film d’animazione ‘L’Era Glagiale 5 – In rotta di collisione’. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE



18.00. Mercatini dell'artigianato per le vie del borgo

DIANO MARINA

9.00. ‘Divertiamoci a Diano 2021’: 9ª edizione della manifestazione estiva con mercatino, prodotti tipici, iniziative diverse, musica, animazione, shopping notturno e tanto altro. Evento a cura dell'Associazione ‘Vivi Diano Marina...con Noi’. Vie del centro cittadino

18.00. ‘Festa patronale di Sant'Anna 2021’, Santa Messa + processione con la partecipazione della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’. Chiesa di Sant'Anna in frazione di Diano Serreta



21.30. ‘Tributo a Lucio Battisti’ a cura della band ‘I Nuovi Solidi’. Villa Scarsella, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

CERVO

21.30. Per il 58° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, concerto del Coro G diretto da Carlo Pavese. Chiesa di San Giovanni Battista (ulteriori informazioni QUI)

ENTROTERRA

APRICALE

10.00. ‘Camminarrando: danze brevi... con i piedi per terra’: seminario intensivo di danza ‘danze brevi’ + cammino + contemplazione in natura + l'angolo delle narrazioni + laboratorio ‘Danza Con-Creta'. Evento in collaborazione con Atelier A, info ed iscrizioni 340 3751306 (locandina)

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (giugno e luglio sabato e domenica, agosto tutti i giorni)

CIPRESSA

21.30. ‘La Musica per la Gioia’ (musica live). Piazza Martini

DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)

DOLCEACQUA

10.00-18.00. ‘Genesi del Dolceacqua’: Reportage fotografico di David Guazzini sulla produzione enologica del Rossese di Dolceacqua. Castello dei Doria, fino al 31 luglio (tutti i giorni 10/13-14.30/18), biglietto di ingresso al Castello 6 euro

10.30-19.30. Mostra collettiva contemporanea ‘Sinergie’ curata dal gruppo ‘NOIinarte’: 7 artisti si presentano ognuno con la propria sensibilità e la propria tecnica, il filo conduttore dell’incontro col mondo è l’arte. Pinacoteca Morscio, palazzo Luigina Garoscio, Via Doria 10, ingresso libero e regolato in base alle norme Covid-19 (h 10.30/13.30.16.30/19.30)

16.30. Passeggiata nel paese incantato di Dolceacqua, dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Si potranno visitare anche Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Al termine degustazione del vino Rossese doc e prodotti tipici (ogni prima domenica del mese). Ritrovo davanti all’ufficio IAT, info 337 1004228 (più info)

MOLINI DI TRIORA



15.30-19.00. Apertura della dimora storica ‘Casa Balestra’. Menzione speciale al Concorso Nazionale UNESCO 2020, info 334 9324232

18.00. Presentazione libro ‘ Il demone delta stupidità e altre questioni’. L'Autore Franco Boggero dialoga con Letizia Lodi e Marco Spiccio. Letture di Manuela Ormea. Piazza Aia Capponi

PERINALDO

11.00. Concerto dell’Orchestra del Perinaldo Festival ‘Photosynthesis’: Suite per archi, xilofoni e vegetalpercussions di Davide Sanson. Direttore Marco Giovinazzo. Regia e drammaturgia Paola Corti. Piazza San Nicolò (locandina)

REZZO

10.00. Passeggiata dei Ponti da Lavina a Rezzo con i ‘Dai che spiana’

TRIORA

10.30. Visita guidata gratuita nel Borgo di Triora con Raffaella Asdente. Ritrovo Via Roma davanti al Museo Etnografico e della stregoneria, info e prenotazioni 338 6913335 (tutte le domeniche di luglio e agosto)



11.00. 121esimo raduno davanti al gigantesco monumento dedicato al Redentore, posto sul monte Saccarello con santa messa celebrata dal vescovo diocesano mons. Antonio Suetta. Evento a cura dell’Associazione Festa del Redentore

12.30. ‘Ca' di spiriti’ (aperiteatro): un viaggio alla scoperta di Triora, nel periodo della caccia alle streghe

21.00. Esibizione del Coro Mongioje



FRANCIA

MENTON



18.00. 72° Festival musicale di Mentone: concerto Anastasia Kobekina (Violoncello) e Tristan Pfaff (Pianoforte). Palazzo D'Europa (più info)

MONACO

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

17.00. 16° Festival Internazionale di Organo con Yanka Hékimova e Leonid Karev, organo a 4 mani, a cura della Direzione degli Affari Culturali. Cattedrale di Monaco (più info)

21.30. Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Sergey Khachatryan, violino. In programma: Toru Takemitsu, Franz Chubert e Jean Sibelius. Corte d'Onore del Palazzo dei Principi (più info)

NICE

10.00. ‘Ecco l’estate a 109’: 7 weekend fino a sabato 31 luglio 2021 con Concerti dal vivo, Danze urbane e acrobatiche, Spettacoli teatrali, Cinema all'aperto, Arti contemporanee, Mostre, Workshop, Food Truck e punto ristoro. Le 109, Route de Turin 89, sino al 31 luglio (la programmazione a questo link)



ROQUEBRUNE CAP MARTIN



19.30. Per il ‘Festival del Teatro’, ‘Cyrano’ di Cie Miranda. Parvis du Château des Lascaris (più info)





